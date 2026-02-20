Повістки день у день: у західних регіонах Білорусі масово викликають резервістів

У західній частині Білорусі жителі повідомляють про терміновий виклик резервістів на позапланові збори, що викликало широкий резонанс і хвилю обговорень у соціальних мережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Суспільного" .

Повідомляється, що чоловіки в західних регіонах Білорусі отримують повістки на військові збори без попереднього повідомлення. Користувачі соцмереж зазначають, що сповіщення вручають протягом одного дня, а відправлення на полігони відбувається через кілька годин. У редакції розслідувань підкреслюють: попередні кампанії не супроводжувалися настільки активною реакцією.

Реакція жителів

У публікаціях згадуються Гродно, Слонім і село Баранки, де, за словами місцевих, формують групи резервістів.

Жителі заявляють, що серед призваних є багатодітні батьки і жінки з медичною освітою.

В одному з повідомлень ідеться, що повістку вручили рано вранці, а до вечора людину вже відправили на полігон.

В іншому випадку після посадки в автобус зв'язок із призваним перервався. Автоінструктор із Гродно зазначив, що за одночасного виклику тисяч людей те, що відбувається, важко назвати звичайними щорічними зборами.

"Чоловіка забрали, принесли повістку мало не вночі 16-го. У нас немовля, він пішов на роботу, а там ще одна повістка. 17-го з'явитися о 15:00. О 19:00 його вже забрали, на всі діагнози - мої, дитини і чоловіка - сказали: "Неважливо". І відвезли. Де він зараз, що з ним - я не знаю. Зв'язку немає, забрали телефони. Єдине, що встиг сказати: "Підрив воєнного часу". Забрали орієнтовно до 23-26 березня", - зазначила вона.

Журналісти білоруського видання "Дзеркало" під виглядом родичів телефонували до військкоматів і отримали підтвердження, що виклики оформляють день у день.

Там припустили, що може йтися про перевірку мобілізаційної готовності, а не про планову кампанію.