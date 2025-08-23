Не вернулся из-за границы – тюрьма? Как будут наказывать нарушителей и забирают ли их в ТЦК

Штрафы и уголовная ответственность. Что предлагает Кабмин

Во-первых, предлагается увеличить размер штрафов за незаконное пересечение границы. Во-вторых, планируют вводить и уголовную ответственность. Поскольку на сегодня за незаконное пересечение границы в неопределенном месте без надлежащих документов предусмотрена только административная ответственность, анализирует Елена Хоменко.

Согласно проекту закона, за попытку незаконного пересечения границы вне пунктов пропуска или с использованием поддельных документов предусмотрен штраф от 51 до 170 тысяч гривен или лишение свободы на срок до трех лет.

Отдельно устанавливается ответственность за умышленное повреждение пограничной инфраструктуры. За это могут назначить ограничение свободы или заключение до трех лет.

"Планируется увеличение штрафов, но основной акцент идет на уголовную ответственность. В то же время прописана также и декриминализация: если лицо, которое находится за границей и пересекало государственную границу в неопределенном месте или с несоответствующими или поддельными документами, добровольно об этом заявит в течение трех месяцев, его признают таким, что не совершало данного преступления и его не будут привлекать к уголовной ответственности", – объясняет собеседница.

Будет ли грозить тюрьма тем, кто уехал и не вернулся?

Да. Впрочем, законопроект еще не приняли. А в случае принятия его надо будет привести в соответствие с уже действующим законодательством, говорит Елена Хоменко.

"Это будет зависеть и от изменений, которые будут внесены в дальнейшем и в Уголовный кодекс. Чтобы понимать, в каком формате будут привлекать к ответственности. Но, судя по тому законопроекту, который подал Кабмин в Верховную Раду, то да, уголовная ответственность им будет грозить", – отмечает специалист.

Как наказывают нарушителей сейчас и кто больше всего злоупотребляет

На сегодня за незаконное пересечение границы предусмотрена только административная ответственность в виде штрафов.

За совершение это предусмотрен штраф в размере от 3 400 до 8 500 гривен или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

За незаконное пересечение границы сейчас грозят штрафы, но не уголовная ответственность (фото: facebook.com/DPSUkraine)

Документ также усиливает ответственность для организаторов незаконных переправ через границу. Сейчас они часто избегают серьезного наказания из-за сложности доказывания получения материальной выгоды. Законопроект должен устранить эти пробелы.

С начала полномасштабного вторжения пограничники задержали почти 50 тысяч мужчин, которые пытались пересечь границу Украины незаконным способом, рассказывал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Эти данные касаются периода действия военного положения. В то же время спикер подчеркнул, что информацию о тех, кому удалось пересечь границу незаконно, могут предоставить только соседние государства, где таких лиц задерживают.

"В данном случае не идет речь о тех лицах, которым удалось незаконно пересечь границу, потому что такие данные могут озвучиваться исключительно сопредельными странами, которые задерживают этих граждан, незаконно пересекших границу", – сказал он.

Также позже Демченко отметил, что ежемесячно Государственная пограничная служба в сотрудничестве с другими правоохранительными органами разоблачает 20-30 преступных групп, которые организуют незаконное пересечение границы украинцам призывного возраста.

Начиная с 2022 года, количество злоупотреблений при пересечении границы значительно возросло. Впрочем, есть и те, кто выезжает сначала на законных основаниях, но потом не возвращается в указанные сроки, говорит Елена Хоменко.

Особенно много злоупотреблений с теми, кто сопровождает человека с инвалидностью. Это родители, жены, дети военнообязанного.

"К сожалению, они нарушают норму действующего законодательства и не возвращаются в установленный период в Украину. То есть находятся за границей больше времени, чем лицо, которое они сопровождают. Их близкие через месяц-два возвращаются в Украину, те, кто их сопровождал, к сожалению, не возвращаются. Законопроект Кабмина как раз и предлагает ответственность за такие нарушения", – отмечает адвокат.

Нарушителей на границе отправляют в ТЦК?

Это зависит от того, какие данные по этому человеку отображаются в системе "Обериг", говорит Елена Хоменко.

Если в системе "Обериг" отмечается, что человек состоит на учете в ТЦК и СП и с этим все хорошо, то выписывается только протокол о совершении административного правонарушения. И на этом в большинстве случаев все заканчивается.

Впрочем, если в системе "Оберіг" отображаются данные о том, что человек находится в розыске и есть нарушения правил воинского учета, то в таком случае могут вызвать на место правоохранительные органы.

"Тогда в соответствии с законом составляется протокол об административном задержании и мужчину доставляют в ближайший ТЦК и СП. И если отсутствуют основания для отсрочки или бронирования, ему сразу дают направление на комиссию ВВК и по ее результатам он должен поступать на службу в ВСУ", – объясняет она.

Существенная часть злоупотреблений – когда мужчины сопровождают родственников с инвалидностью, а потом не возвращаются обратно (фото: facebook.com/zahidnuy_kordon)

Будут ли желающие признаться в нарушении закона

Елена Хоменко сомневается, что предлагаемые изменения приведут к тому, что нарушители сами будут приходить в правоохранительные органы, чтобы заявить о совершенных ими нарушениях законов.

Вряд ли многие люди будут признаваться в совершенном ими преступлении. Скорее всего, в большинстве случаев эти функции будут возложены на пограничную службу, допускает она. Пограничники будут осуществлять документальную проверку тех, кто был в какой-то степени сопровождающим, но не вернулся вовремя.

"Также, возможно, будут проверять, вернулось ли лицо, которое он сопровождал, в Украину. Если человек остался за границей, то уже будут подключать международные правоохранительные органы и правоохранительные органы в Украине. На мой взгляд, именно выявление правонарушителей будет в таком формате - через пограничную службу. Возможно, будет и львиная доля тех, кто признается добровольно, но вряд ли их будет много", – считает юрист.

Будут ли выпускать тех, кто выезжает законно?

После обнародования законопроекта Кабмина стали звучать мнения о том, что Госпогранслужба может ужесточить контроль тех, кто выезжает законно. И порой не выпускать и тех, кто имеет для этого законные основания и подготовил все необходимые для выезда документы. Могут не выпускать, предупреждая тем самым потенциальное его невозвращение в Украину.

Но здесь надо понимать, что работники Госпогранслужбы в принципе по собственному усмотрению могут отказать в выезде фактически любому, и это было и раньше, отмечает Елена Хоменко.

Также такое может произойти в любой стране: каждое государство имеет исключительное право контролировать свою границу. Ни одно право на въезд или выезд не является абсолютным.

Пограничники проверяют не только документы, но и поведение, объяснение цели поездки, возможные риски: подделка документов, сомнения в правдивости информации, угроза безопасности и тому подобное.

Совет адвоката. Чтобы перестраховаться, то за месяц-два до поездки, которая предусматривает пересечение границы, стоит отправить относительно себя запрос в Государственную пограничную службу, чтобы получить четкий официальный ответ о том, что на данный момент у вас нет оснований для отказа в пересечении границы.

Это будет дополнительной подстраховкой для защиты прав уже во время пересечения границы и уменьшит шансы, что ему будут отказывать.