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Упрямый беглец: пограничники задержали украинца на 13-й попытке прорыва в ЕС

Вторник 08 июля 2025 11:53
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Упрямый беглец: пограничники задержали украинца на 13-й попытке прорыва в ЕС Иллюстративное фото: в Кабмине признали демографический кризис в Украине (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В пункте пропуска "Тиса" военнослужащие Чопского отряда задержали правонарушителя, который пытался незаконно пересечь границу из Украины в Венгрию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как выяснилось, это была его тринадцатая попытка пересечения государственной границы вне установленного порядка.

Пограничный наряд, который осуществлял осмотр грузовиков, заметил неизвестного мужчину, который направлялся пешком в сторону Венгрии без документов. Впоследствии правоохранители установили, что задержанным является 19-летний житель Львова.

По словам парня, из-за сложного материального положения он решил искать лучших условий жизни в странах Европейского Союза. Поскольку не имел законных оснований для выезда за границу во время действия военного положения, он решил пересечь границу самостоятельно. Поездом добрался до Чопа, пешком прошел до пункта пропуска, перелез заградительный забор и попытался незамеченным пробраться в соседнее государство.На зображенні може бути: 3 людини

Предыдущие попытки незаконного пересечения границы этот же юноша совершал с ноября 2024 года - в частности, через участки границы с Молдовой, Словакией и Венгрией. Все они завершились неудачно.

Задержанный привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП - "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Напомним, ранее мы рассказывали, что пограничники задержали двух мужчин, которые ночью пытались вплавь незаконно пересечь государственную границу, чтобы попасть в Молдову.

Тем временем на Закарпатье усилили контроль на границе с Румынией и Венгрией.

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