Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Некоторые были в плену 10 лет: Зеленский назвал количество освобожденных из РФ за четыре года

20:05 26.03.2026 Чт
2 мин
Благодаря работе Коордштаба более 8600 украинцев вернулись из неволи
Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что благодаря работе Координационного штаба за все время войны домой вернулись 8669 украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

Читайте также: Зеленский: представители Украины два дня разговаривали с США, есть сигналы о новых обменах

"В этом марте мы отметили четвертую годовщину создания одного из самых важных наших государственных институтов - того, котораый возвращает людей в Украину из плена и всем нам дает надежду увидеть своих дома", - сказал он.

Президент подчеркнул, что за четыре года работы Координационного штаба 8669 украинцев вернулись домой.

"Военные и гражданские. Некоторые из них были в плену еще со времени гибридной войны - по десять лет и более. И это всегда хорошая новость любого дня, недели и месяца, когда украинцы возвращаются и когда видим, что жизнь спасена", - отметил Зеленский.

Обмены пленными между Украиной и РФ

Напомним, в течение 5-6 марта Россия и Украина публично объявили о договоренности провести обмен военнопленными по формуле "500 на 500". Обмен предусматривал два этапа: во время первого - освободить 200 военных, во время второго - 300.

Первый этап большого обмена в рамках женевских договоренностей состоялся в четверг, 5 марта. Тогда из российского плена были освобождены 200 украинских военнослужащих. Еще 300 украинских защитников вернулись домой на следующий день, 6 марта.

Напомним, первый обмен пленными в 2026 году состоялся 5 февраля. Тогда домой вернулись 157 украинцев - 150 военных и 7 гражданских.

Перед этим комбинированный обмен был проведен аж в октябре 2025 года. Тогда из российского плена удалось вернуть 185 военных и 20 гражданских. Большинство украинцев находились в плену с 2022 года.

