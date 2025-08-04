Вернулась к бабушке и дедушке спустя три года: из оккупации спасли 13-летнюю девочку

Возвращение детей

Напомним, еще 24 июля в Офисе президента сообщали, что с начала полномасштабной войны Украине удалось вернуть 1458 детей, которых похитила Россия.

При этом более 1,6 миллионов украинских детей остаются под контролем РФ.

19 июня Уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова заявляла, что РФ якобы готовит список детей, которых она может вернуть Украине.

Также несколько дней назад Главное управление разведки сообщило, что киберспециалистам удалось получить важные доказательства похищения украинских детей россиянами.