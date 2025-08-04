Повернулася до бабусі й дідуся через три роки: з окупації врятували 13-річну дівчинку

Повернення дітей

Нагадаємо, ще 24 липня в Офісі президента повідомляли, що з початку повномасштабної війни Україні вдалося повернути 1458 дітей, яких викрала Росія.

При цьому понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем РФ.

19 червня Уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова заявляла, що РФ нібито готує список дітей, яких вона може повернути Україні.

Також кілька днів тому Головне управління розвідки повідомило, що кіберфахівцям вдалося отримати важливі докази викрадення українських дітей росіянами.