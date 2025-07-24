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Сколько похищенных Россией детей вернула Украина: в ОП назвали цифры

Киев, Четверг 24 июля 2025 21:55
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Сколько похищенных Россией детей вернула Украина: в ОП назвали цифры Иллюстративное фото: стало известно, сколько похищенных Россией детей удалось вернуть Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть более тысячи похищенных Россией детей. При этом еще полтора миллиона детей - под контролем врага.

Об этом заявила советница руководителя Офиса президента Украины, операционная директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заривна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

Заривна отметила, что депортация украинский детей россиянами - это вызов для системы международного гуманитарного права.

При этом глобальное движение Bring Kids Back UA помогло вывести похищение украинских детей на международную повестку дня.

"Нам удалось вернуть домой 1458 детей, но еще более 1,6 миллионов украинских детей остаются под контролем врага. У нас есть сила это изменить, и дипломатия играет в этом ключевую роль", - уточнила она.

Похищение украинских детей

Напомним, украинская и российская делегации вчера, 23 июля, провели третий раунд переговоров в Стамбуле. В частности, Украина поднимала тему похищенных Россией украинских детей.

В свою очередь глава российской делегации Владимир Мединский утверждал, что Украина передала России список, в котором якобы только 339 детей.

Также он цинично называл требования Украины вернуть похищенных детей "шоу для европейских бабушек".

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