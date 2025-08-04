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Вернулась к бабушке и дедушке спустя три года: из оккупации спасли 13-летнюю девочку

Понедельник 04 августа 2025 21:10
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Вернулась к бабушке и дедушке спустя три года: из оккупации спасли 13-летнюю девочку Иллюстративное фото: Украина спасает детей из оккупации (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украине удалось вернуть из оккупации 13-летнюю девочку. Она хотела выехать оттуда к бабушке и дедушке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.

"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти с временно оккупированной территории 13-летнюю девочку. Она мечтала уехать к бабушке и дедушке, живущим на подконтрольной территории Украины, и поддерживала с ними связь все годы оккупации", - рассказал Ермак.

Он уточнил, что девочка решилась выезжать после долгих колебаний. Уже сейчас ребенок находится в безопасности и кругу родных, которых она не видела более трех лет.

Возвращение детей

Напомним, еще 24 июля в Офисе президента сообщали, что с начала полномасштабной войны Украине удалось вернуть 1458 детей, которых похитила Россия.

При этом более 1,6 миллионов украинских детей остаются под контролем РФ.

19 июня Уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова заявляла, что РФ якобы готовит список детей, которых она может вернуть Украине.

Также несколько дней назад Главное управление разведки сообщило, что киберспециалистам удалось получить важные доказательства похищения украинских детей россиянами.

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Российская Федерация Андрей Ермак Война в Украине Дети
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