Вернулась к бабушке и дедушке спустя три года: из оккупации спасли 13-летнюю девочку

Украине удалось вернуть из оккупации 13-летнюю девочку. Она хотела выехать оттуда к бабушке и дедушке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.

"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти с временно оккупированной территории 13-летнюю девочку. Она мечтала уехать к бабушке и дедушке, живущим на подконтрольной территории Украины, и поддерживала с ними связь все годы оккупации", - рассказал Ермак. Он уточнил, что девочка решилась выезжать после долгих колебаний. Уже сейчас ребенок находится в безопасности и кругу родных, которых она не видела более трех лет.