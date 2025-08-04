Повернулася до бабусі й дідуся через три роки: з окупації врятували 13-річну дівчинку

Україні вдалося повернути з окупації 13-річну дівчинку. Вона хотіла виїхати звідти до бабусі й дідуся.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в Telegram.

"У рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з тимчасово окупованої території 13-річну дівчинку. Вона мріяла виїхати до бабусі й дідуся, які живуть на підконтрольній території України, і підтримувала з ними зв'язок усі роки окупації", - розповів Єрмак. Він уточнив, що дівчинка зважилася виїжджати після довгих вагань. Уже зараз дитина перебуває в безпеці та колі рідних, яких вона не бачила понад три роки.