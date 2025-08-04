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Повернулася до бабусі й дідуся через три роки: з окупації врятували 13-річну дівчинку

Понеділок 04 серпня 2025 21:10
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Повернулася до бабусі й дідуся через три роки: з окупації врятували 13-річну дівчинку Ілюстративне фото: Україна рятує дітей із окупації (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україні вдалося повернути з окупації 13-річну дівчинку. Вона хотіла виїхати звідти до бабусі й дідуся.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в Telegram.

"У рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з тимчасово окупованої території 13-річну дівчинку. Вона мріяла виїхати до бабусі й дідуся, які живуть на підконтрольній території України, і підтримувала з ними зв'язок усі роки окупації", - розповів Єрмак.

Він уточнив, що дівчинка зважилася виїжджати після довгих вагань. Уже зараз дитина перебуває в безпеці та колі рідних, яких вона не бачила понад три роки.

Повернення дітей

Нагадаємо, ще 24 липня в Офісі президента повідомляли, що з початку повномасштабної війни Україні вдалося повернути 1458 дітей, яких викрала Росія.

При цьому понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем РФ.

19 червня Уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова заявляла, що РФ нібито готує список дітей, яких вона може повернути Україні.

Також кілька днів тому Головне управління розвідки повідомило, що кіберфахівцям вдалося отримати важливі докази викрадення українських дітей росіянами.

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Російська Федерація Андрій Єрмак Війна в Україні Діти
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