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Возвращение военнообязанных Украине может ударить по экономике Польши, - Forbes

Воскресенье 12 мая 2024 02:26
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Возвращение военнообязанных Украине может ударить по экономике Польши, - Forbes Фото: возвращение военнообязанных Украине может ударить по экономике Польши (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Помощь Варшавы Киеву в вопросе возвращения военнообязанных украинцев может негативно повлиять на польскую экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Как объясняет издание, соответствующий шаг негативно повлияет на польскую экономику, поскольку тысячи граждан Украины будут вынуждены покинуть свои рабочие места. Также растут опасения и из-за того, что часть военнообязанных будет пытаться бежать из Польши.

Отмечается, что из более миллиона украинцев, которые приехали в Польшу с начала полномасштабной войны, около 371 тысячи - мужчины призывного возраста, которые могут подлежать мобилизации.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава может помочь Украине с вопросом возвращения военнообязанных. Комментируя механизмы, которые могут применить для этого, он заявил, что "все возможно".

В частности пока неизвестно, продолжит ли Польша временную защиту беженцам, которая заканчивается уже 30 июня.

Возвращение военнообязанных в Украину

В конце апреля Кабинет министров принял решение о запрете выдачи военнообязанным мужчинам загранпаспортов за пределами страны. Позже Косиняк-Камыш отмечал, что граждане имеют обязательства перед Украиной, в связи с чем Варшава допускает помощь Киеву в их возвращении.

В частности, ответный шаг поддержал и министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас. Он отметил, что Вильнюс может ограничить социальные выплаты или разрешения на работу военнообязанным украинцам.

По словам главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы, возвращение военнообязанных является вопросом справедливости в их отношениях с Украиной и мужчинами, которые остались в стране.

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