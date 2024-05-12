Повернення військовозобов'язаних Україні може вдарити по економіці Польщі, - Forbes

Допомога Варшави Києву у питанні повернення військовозобов'язаних українців може негативно вплинути на польську економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes .

Як пояснює видання, відповідний крок негативно вплине на польську економіку, оскільки тисячі громадян України будуть змушені покинути свої робочі місця. Також зростають побоювання й через те, що частина військовозобов'язаних намагатиметься втекти з Польщі.

Зазначається, що з понад мільйона українців, які приїхали до Польщі з початку повномасштабної війни, близько 371 тисяча - чоловіки призовного віку, які можуть підлягати мобілізації.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава може допомогти Україні з питанням повернення військовозобов'язаних. Коментуючи механізми, які можуть застосувати для цього, він заявив, що "все можливо".

Зокрема наразі невідомо, чи продовжить Польща тимчасовий захист біженцям, який закінчується вже 30 червня.

Повернення військовозобов'язаних до України

В кінці квітня Кабінет міністрів прийняв рішення про заборону видачі військовозобов'язаним чоловікам закордонних паспортів за межами країни. Пізніше Косіняк-Камиш наголошував, що громадяни мають зобов'язання перед Україною, у зв'язку з чим Варшава допускає допомогу Києву у їх поверненні.

Зокрема відповідний крок підтримав й міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас. Він зауважив, що Вільнюс може обмежити соціальні виплати чи дозволи на роботу військовозобов'язаним українцям.

За словами голова Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби, повернення військовозобов'язаних є питанням справедливості у їх відносинах з Україною та чоловіками, які залишились в країні.