РФ хочет создать гуманитарную катастрофу в Днепре и Запорожье, - ЦПД

Днепр, Запорожье, Четверг 08 января 2026 00:55
РФ хочет создать гуманитарную катастрофу в Днепре и Запорожье, - ЦПД
Автор: Никончук Анастасия

Массированные удары по энергетическим объектам Украины в Днепре и Запорожье привели к масштабным отключениям света, и вновь обострили вопрос безопасности гражданского населения на фоне войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию руководителя ЦПД СНБО лейтенанта Андрея Коваленко в сети Telegram.

В результате атак по объектам критической инфраструктуры вечером 7 января, без электроснабжения остались Днепр, Запорожье и Кривой Рог.

Отключения затронули жилые кварталы и важные элементы городской инфраструктуры, в том числе больницы, что осложнило работу связи, транспорта и коммунальных служб.

Ситуация развивалась на фоне очередного обострения, вызванного ударами по энергетической системе.

В публикации руководителя ЦПД СНБО лейтенанта Андрея Коваленко отмечено, что такие удары носят преднамеренный характер и направлены против мирного населения, что указывает на попытку создать условия гуманитарной катастрофы в крупных промышленных городах, где проживают сотни тысяч людей.

"Россияне нанесли удары по критической инфраструктуре – Днепр, Запорожье, Кривой Рог без света. Это умышленный террор гражданского населения, попытка создать гуманитарную катастрофу. Россия демонстрирует нежелание завершать войну и неуважение к плану мира Трампа", — подчеркнул Коваленко.

Контекст и международный фон

В сообщении также акцентируется внимание на том, что подобные действия свидетельствуют об отсутствии намерений со стороны России идти к деэскалации.

Удары по энергетике рассматриваются как сигнал игнорирования международных инициатив и предложений, направленных на прекращение войны и поиск политического решения.

Что известно о ситуации в Днепре и Запорожье

Вечером 7 января российские войска нанесли новый удар по украинской энергетической системе, в результате чего почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области.

Критическая инфраструктура продолжает работу за счет резервного питания, что позволяет минимизировать последствия для ключевых объектов и служб.

Все городские больницы Днепра после отключений электроэнергии переведены на работу от генераторов, лечебный процесс продолжается в штатном режиме, медучреждения обеспечены запасами воды, а системы водоотведения в жилых домах поддерживаются альтернативным питанием.

Также сообщается, что в городе продлены школьные каникулы еще на два дня, а для жителей в разных районах функционирует около 130 колонок с технической водой.

Помимо прочего, в Днепре и Запорожье из-за проблем с электроснабжением зафиксированы перебои в движении пригородных и пассажирских поездов "Укрзалізниці", в связи с чем часть рейсов через Днепропетровщину временно останавливается.

Ограничения касаются маршрутов "Запорожье – Синельниково", "Чаплино – Синельниково", "Днепр – Чаплино" и "Пятихатки – Днепр", при этом железнодорожники оперативно меняют формат работы для обеспечения безопасности пассажиров.

Напоминаем, что с 8 января в Украине возможны внеплановые отключения электроэнергии из-за резкого похолодания, при этом ухудшение погодных условий связано с приходом циклона, который утром проникнет через Черновицкую и Ивано-Франковскую области, что может повлиять на работу коммунальных и энергетических систем.

Отметим, что в четверг, 8 января, в Киеве сохраняются графики плановых отключений электроэнергии, в рамках которых абоненты могут оставаться без света до четырех часов подряд.

