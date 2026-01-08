ua en ru
Возвращение света в Днепре в 2027 году? На сайте ДТЭК произошел сбой: объяснение

Днепр, Четверг 08 января 2026 02:20
UA EN RU
Возвращение света в Днепре в 2027 году? На сайте ДТЭК произошел сбой: объяснение Фото: ДТЭК (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В Днепропетровской области зафиксированы аварийные отключения электроэнергии из-за вражеских атак. Появившиеся в сети сообщения о возвращении света через полтора года оказались ошибочными — власти уточняют реальный срок восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ДТЭК в сети Telegram.

Аварийные отключения и восстановительные работы

Сообщается, что после окончания воздушной тревоги энергетики приступят к осмотру повреждений и восстановлению электроснабжения, чтобы максимально быстро вернуть свет в дома жителей. Как отмечается, работы начнутся сразу после того, как это станет безопасно для энергетиков.

Ошибочные сообщения об электричестве в Днепре

В сети с момента начала блекаута начали появляться сообщения о том, что свет в Днепре будет включен через 1,5 года, и многие жители получили подобные уведомления от ДТЭК, а также это можно было увидеть на сайте энергетической компании. Такая информация вызвала недоумение и панику среди населения.

Опровержение и разъяснение

Позже компания и власти уточнили, что сообщения о возвращении электроэнергии в 2027 году — ошибка. В диспетчерской системе произошел технический сбой, и в ДТЭК извинились перед украинцами за ложную панику.

Таким образом, точный срок восстановления электроснабжения будет известен после оценки состояния инфраструктуры, и жители Днепропетровщины смогут получить актуальные данные сразу после завершения проверок.

Какая ситуация в Днепре после обстрела 7 января

В Днепропетровской и Запорожской областях после вражеского обстрела вечером 7 января полностью отключили электричество, жителей призывают заранее запасаться водой, а для оказания помощи и поддержания жизнедеятельности разворачиваются "пункты несокрушимости".

Также, все городские больницы Днепра переведены на работу от генераторов, лечебный процесс продолжается без перебоев, водоснабжение и водоотведение в жилых домах поддерживаются альтернативными источниками питания, в школах продлены каникулы еще на два дня, а для жителей в разных районах города доступны около 130 колонок с технической водой.

Помимо прочего, в Днепре и Запорожье из-за проблем с электроснабжением зафиксированы перебои в движении пригородных и пассажирских поездов, в результате чего часть рейсов через Днепропетровщину временно останавливается.

Напоминаем, что массированные удары по энергетической инфраструктуре в Днепре и Запорожье вызвали масштабные отключения электроэнергии, что, по словам руководителя ЦПД СНБО лейтенанта Андрея Коваленко, представляет собой умышленный террор против гражданского населения и создает угрозу гуманитарной катастрофы

Отметим, что с 8 января в Украине возможны внеплановые отключения электроэнергии из-за резкого похолодания: циклонический фронт проникнет через Черновицкую и Ивано-Франковскую области, при этом температура ночью может опускаться до -20°C, днем — до -10°C, а налипание снега на линии электропередач и осложнение движения на дорогах способны вызвать дополнительные перебои с электроснабжением.

