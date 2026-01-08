ua en ru
Чт, 08 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Повернення світла в Дніпрі у 2027 році? На сайті ДТЕК стався збій: пояснення

Дніпро, Четвер 08 січня 2026 02:20
UA EN RU
Повернення світла в Дніпрі у 2027 році? На сайті ДТЕК стався збій: пояснення Фото: ДТЕК (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У Дніпропетровській області зафіксовано аварійні відключення електроенергії через ворожі атаки. Повідомлення, що з'явилися в мережі, про повернення світла через півтора року виявилися помилковими - влада уточнює реальний термін відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДТЕК у мережі Telegram.

Аварійні відключення та відновлювальні роботи

Повідомляється, що після закінчення повітряної тривоги енергетики розпочнуть огляд ушкоджень і відновлення електропостачання, щоб максимально швидко повернути світло в оселі мешканців. Як зазначається, роботи розпочнуться одразу після того, як це стане безпечно для енергетиків.

Помилкові повідомлення про електрику в Дніпрі

У мережі з моменту початку блекауту почали з'являтися повідомлення про те, що світло в Дніпрі буде увімкнене через 1,5 року, і багато жителів отримали подібні повідомлення від ДТЕК, а також це можна було побачити на сайті енергетичної компанії. Така інформація викликала подив і паніку серед населення.

Спростування і роз'яснення

Пізніше компанія і влада уточнили, що повідомлення про повернення електроенергії у 2027 році - помилка. У диспетчерській системі стався технічний збій, і в ДТЕК вибачилися перед українцями за помилкову паніку.

Таким чином, точний термін відновлення електропостачання буде відомий після оцінки стану інфраструктури, і жителі Дніпропетровщини зможуть отримати актуальні дані одразу після завершення перевірок.

Яка ситуація в Дніпрі після обстрілу 7 січня

У Дніпропетровській та Запорізькій областях після ворожого обстрілу ввечері 7 січня повністю вимкнули електрику, мешканців закликають заздалегідь запасатися водою, а для надання допомоги та підтримання життєдіяльності розгортаються "пункти незламності".

Також усі міські лікарні Дніпра переведені на роботу від генераторів, лікувальний процес триває без перебоїв, водопостачання та водовідведення в житлових будинках підтримують альтернативні джерела живлення, у школах подовжено канікули ще на два дні, а для жителів у різних районах міста доступні приблизно 130 колонок із технічною водою.

Крім іншого, у Дніпрі та Запоріжжі через проблеми з електропостачанням зафіксовано перебої в русі приміських і пасажирських поїздів, унаслідок чого частина рейсів через Дніпропетровщину тимчасово зупиняється.

Нагадуємо, що масовані удари по енергетичній інфраструктурі в Дніпрі та Запоріжжі спричинили масштабні вимкнення електроенергії, що, за словами керівника ЦПД РНБО лейтенанта Андрія Коваленка, являє собою навмисний терор проти цивільного населення і створює загрозу гуманітарної катастрофи.

Зазначимо, що з 8 січня в Україні можливі позапланові вимкнення електроенергії через різке похолодання: циклонічний фронт проникне через Чернівецьку та Івано-Франківську області, водночас температура вночі може опускатися до -20 °C, удень - до -10 °C, а налипання снігу на лінії електропередач і ускладнення руху на дорогах здатні спричинити додаткові перебої з електропостачанням.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні обстріл Дніпра Служба безпеки України ДТЕК
Новини
Росія "крутить носом" в переговорах, але союзники можуть його відкрутити, - Зеленський
Росія "крутить носом" в переговорах, але союзники можуть його відкрутити, - Зеленський
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка