Возвращение из СЗЧ без наказания: ГБР показало пошаговый алгоритм для военных

Как подать ходатайство

Военнослужащий должен заполнить форму, отсканировать ее и отправить на электронный адрес: info@dbr.gov.ua. Также рапорт о восстановлении на службе можно подать через приложение "Армия+".

Условия возвращения

Если отсутствие длилось до 3 суток - уголовное производство не возбуждается. Военный может вернуться в часть, подать рапорт, после чего в течение 72 часов его восстанавливают на службе со всеми выплатами и льготами.

Если более 3 суток - производство открывается, однако боец может добровольно прибыть:

в свою часть,

в ГБР, ВСП или Нацполицию,

в одну из определенных воинских частей Минобороны, НГУ или ГПСУ.

В случае отказа от возвращения военнослужащего могут задержать, а расследование проводится в общем порядке.

Почему это важно

До 30 августа 2025 года у тех, кто оставил службу, еще есть шанс избежать уголовной ответственности и вернуться в строй.

"Возвращение к службе - это не только исправление ошибок прошлого, но и проявление ответственности перед собратьями, семьей и страной. Сегодня каждый защитник важен для победы", - отметили в ГБР.