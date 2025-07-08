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Возвращение в СОЧ по упрощенной процедуре: в Минобороны назвали дедлайн

Вторник 08 июля 2025 22:55
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Возвращение в СОЧ по упрощенной процедуре: в Минобороны назвали дедлайн Фото: Екатерина Черногоренко (facebook.com)
Автор: Наталья Кава

Военнослужащие, самовольно оставившие часть до 10 мая 2025 года, могут вернуться в войска по упрощенной процедуре. Конечный срок такого возвращения - 30 августа 2025 года.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой эфир телемарафона.

"Следует сказать, что по состоянию на сейчас военные, которые ушли в СОЧ до 10 мая 2025 года, снова могут вернуться на службу по упрощенной процедуре до 30 августа 2025 года. Обращаюсь ко всем военнослужащим, которые намерены вернуться в СОЧ", - Минобороны.

Как вернуться из СОЧ

Процедура возвращения начинается с подачи рапорта, заполнение которого занимает около пяти минут.

Далее:

  • главное управление Военной службы правопорядка (ВСП) получает рапорт и проверяет данные;
  • после этого военнослужащий имеет 24 часа, чтобы прибыть в соответствующий отдел ВСП;
  • в отделе оформляют документы, выдают предписание и оказывают помощь в безопасной доставке в одну из резервных частей ВСУ.

Командир части должен в течение трех суток восстановить денежное обеспечение и социальные гарантии военного, а также сообщить о продолжении службы соответствующие органы в день его возвращения.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в конце ноября 2024-го президент Владимир Зеленский подписал закон, который отменил наказание для военных, которые решили добровольно вернуться на службу после первого СЗВ.

Подробно о том, как военным вернуться из СОЧ без последствий, рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

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