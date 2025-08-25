Повернення із СЗЧ без покарання: ДБР показало покроковий алгоритм для військових

Як подати клопотання

Військовослужбовець має заповнити форму, відсканувати її та надіслати на електронну адресу: info@dbr.gov.ua. Також рапорт про поновлення на службі можна подати через застосунок "Армія+".

Умови повернення

Якщо відсутність тривала до 3 діб - кримінальне провадження не порушується. Військовий може повернутися у частину, подати рапорт, після чого протягом 72 годин його поновлюють на службі з усіма виплатами та пільгами.

Якщо понад 3 доби - провадження відкривається, однак боєць може добровільно прибути:

до своєї частини,

до ДБР, ВСП чи Нацполіції,

до однієї з визначених військових частин Міноборони, НГУ чи ДПСУ.

У разі відмови від повернення військовослужбовця можуть затримати, а розслідування проводиться у загальному порядку.

Чому це важливо

До 30 серпня 2025 року у тих, хто залишив службу, ще є шанс уникнути кримінальної відповідальності та повернутися до строю.

"Повернення до служби - це не лише виправлення помилок минулого, а й прояв відповідальності перед побратимами, сім’єю та країною. Сьогодні кожен захисник важливий для перемоги", - зазначили у ДБР.