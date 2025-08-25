Повернення із СЗЧ без покарання: ДБР показало покроковий алгоритм для військових
Державне бюро розслідувань (ДБР) опублікувало алгоритм добровільного повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину або вчинили дезертирство. Документ доступний на сайті відомства.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ДБР.
Як подати клопотання
Військовослужбовець має заповнити форму, відсканувати її та надіслати на електронну адресу: info@dbr.gov.ua. Також рапорт про поновлення на службі можна подати через застосунок "Армія+".
Умови повернення
Якщо відсутність тривала до 3 діб - кримінальне провадження не порушується. Військовий може повернутися у частину, подати рапорт, після чого протягом 72 годин його поновлюють на службі з усіма виплатами та пільгами.
Якщо понад 3 доби - провадження відкривається, однак боєць може добровільно прибути:
- до своєї частини,
- до ДБР, ВСП чи Нацполіції,
- до однієї з визначених військових частин Міноборони, НГУ чи ДПСУ.
У разі відмови від повернення військовослужбовця можуть затримати, а розслідування проводиться у загальному порядку.
Чому це важливо
До 30 серпня 2025 року у тих, хто залишив службу, ще є шанс уникнути кримінальної відповідальності та повернутися до строю.
"Повернення до служби - це не лише виправлення помилок минулого, а й прояв відповідальності перед побратимами, сім’єю та країною. Сьогодні кожен захисник важливий для перемоги", - зазначили у ДБР.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволив військовим, що самовільно залишили службу, добровільно повернутися без перешкод. Їм відновлюють контракт, грошове забезпечення, пільги та соціальні гарантії, а наявність відкритих справ не блокує повернення.
У квітні 2025 року Верховна Рада продовжила термін такого добровільного повернення до кінця серпня. Відповідно, військові, які самовільно залишили службу до 10 травня 2025 року, можуть повернутися до армії до 30 серпня 2025 року за спрощеною процедурою.