Происшествия

Россияне атаковали энергообъект в Одесской области: есть серьезные повреждения

22:37 08.04.2026 Ср
Будет ли свет в домах и что говорят в ДТЭК?
aimg Сергей Козачук
Россияне атаковали энергообъект в Одесской области: есть серьезные повреждения Фото: оккупанты ударили по подстанции в Одесской области (Getty Images)

В Одесской области в результате вечерней атаки россиян 8 апреля был серьезно поврежден энергетический объект компании ДТЭК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал ДТЭК.

Вспыхнули пожары в порту и на складах: Россия массированно ударила по Одесской области дронами

Последствия обстрела и состояние оборудования

Враг атаковал одну из подстанций в Одесской области, которая находится под постоянными ударами. В результате обстрела оборудование энергетического объекта получило значительные повреждения.

Сейчас ремонтные бригады уже находятся на месте происшествия и проводят осмотр поврежденных мощностей.

Восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью в регионе.

В компании отметили, что приложат максимум усилий для стабилизации ситуации.

"Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома", - заверили в ДТЭК.

Обстрелы Одесской области

Напомним, Одесская область в течение последних дней находится под постоянными атаками врага. В частности, в ночь на 8 апреля российские "Шахеды" массированно накрыли юг региона. В результате ударов вспыхнули пожары в порту и на складах, была повреждена гражданская инфраструктура.

Кроме того, 6 апреля оккупанты атаковали объект энергетики в области, что привело к масштабным обесточиваниям - без света остались почти 20 тысяч семей.

Также в тот же день враг нанес удар по жилой застройке Одессы. В Приморском районе был поврежден многоэтажный комплекс, в результате чего погибли три человека, а среди раненых оказался младенец.

