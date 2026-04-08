Россияне атаковали энергообъект в Одесской области: есть серьезные повреждения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал ДТЭК.

"Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома", - заверили в ДТЭК.

Восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью в регионе.

Сейчас ремонтные бригады уже находятся на месте происшествия и проводят осмотр поврежденных мощностей.

Враг атаковал одну из подстанций в Одесской области, которая находится под постоянными ударами . В результате обстрела оборудование энергетического объекта получило значительные повреждения.

Обстрелы Одесской области

Напомним, Одесская область в течение последних дней находится под постоянными атаками врага. В частности, в ночь на 8 апреля российские "Шахеды" массированно накрыли юг региона. В результате ударов вспыхнули пожары в порту и на складах, была повреждена гражданская инфраструктура.

Кроме того, 6 апреля оккупанты атаковали объект энергетики в области, что привело к масштабным обесточиваниям - без света остались почти 20 тысяч семей.

Также в тот же день враг нанес удар по жилой застройке Одессы. В Приморском районе был поврежден многоэтажный комплекс, в результате чего погибли три человека, а среди раненых оказался младенец.