РФ меняет цели для ударов: Зеленский назвал оружие, которое остановит новый этап атак

12:34 26.03.2026 Чт
Украина имеет технологии для отражения вражеских атак, но есть нюанс
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Россия продолжает второй этап операции ударов по критической инфраструктуре Украины, и сейчас их целями являются водообеспечение, резервуары, дамбы и логистика.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters.

Украинский президент сказал, что планы страны-агрессора понятны, но отметил, что Украина сейчас сильнее, чем зимой.

"Надо бороться за финансирование. Финансирование даст усиление защиты неба с нашей стороны. Безусловно. Технологии есть", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что Украина имеет возможность производить две тысячи дронов-перехватчиков в сутки, но для этого необходимо достаточное финансирование.

РФ меняет цели для ударов: Зеленский назвал оружие, которое остановит новый этап атакФото: Владимир Зеленский предупредил о новых целях для ударов РФ (инфографика РБК-Украина)

Кредит для Украины

Напомним, Венгрия заблокировала предоставление Украине кредита от ЕС на 90 млрд евро. Премьер Виктор Орбан заявил, что не снимет вето до тех пор, пока поставки российской нефти через украинскую территорию не восстановят.

Несмотря на систематическое блокирование со стороны Венгрии, Евросоюз продолжает техническую подготовку к выплате Украине кредита объемом 90 млрд евро. В Брюсселе сосредоточены на том, чтобы политические преграды не остановили процесс предоставления финансовой поддержки.

Лидеры стран-членов ЕС собрались 19 марта в Брюсселе, чтобы обсудить такие насущные вопросы, как война в Иране и помощь Украине. Однако несмотря на "горячие" дебаты, убедить премьера Венгрии снять свое вето на кредит так и не удалось.

После саммита президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС "так или иначе" предоставит Украине кредит в размере 90 млрд евро, несмотря на блокирование со стороны Венгрии.

Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
