НМТ могут сделать двухдневным уже с 2026 года? Что говорят в УЦОКО

Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на заявление директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко во время Заседания Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций.

Изменится ли формат НМТ-2026

По словам Вакуленко, технически специалисты смогут подготовиться к новому формату, однако он имеет ряд рисков.

"Двухсменная модель оценивания имеет свои риски, в том числе и продолжительность воздушных тревог, которая будет заставлять вторую смену иметь большие риски не начать тестирование, если во время первой смены была долговременная тревога", - пояснила она.

Также проблемой может стать то, что поступающим с прифронтовых территорий и тем, кто будет сдавать тестирование за рубежом, придется дважды приезжать в экзаменационный центр.

В то же время Вакуленко согласилась, что однодневный формат НМТ является изнурительным для большинства абитуриентов. Если решение об изменении модели примут, с ним сразу должны ознакомить и поступающих, и УЦОКО, чтобы все успели подготовиться к новому формату.

Естественные предметы могут вынести в отдельный блок

На этом же заседании нардеп Сергей Колебошин заявил о критической ситуации со сдачей НМТ по математике, физике и химии. В дальнейшем он предлагает вынести естественно-математические предметы в отдельный тестовый блок для составления НМТ.

"Если такая тенденция будет продолжаться, то фактически физика и химия как предметы, которые интересуют детей в школе, исчезнут", - заявил нардеп.

Колебошин также предложил изменить систему оценивания, в частности ввести шкалы пересчета баллов в блоке "Science" для различных специальностей. Например, при поступлении для медиков больший вес имела бы биология, а для инженеров - физика.

В то же время директор УЦОКО Татьяна Вакуленко отметила, что в рамках нынешней модели НМТ добавить еще один тестовый блок невозможно с 2026 года.

Депутаты договорились вернуться к обсуждению идеи вынесения естественно-математических предметов в отдельный блок на следующем заседании комитета.