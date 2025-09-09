НМТ могут сделать двухдневным уже с 2026 года? Что говорят в УЦОКО
Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) рассматривает возможность введения двухдневной модели национального мультипредметного теста (НМТ) в 2026 году.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на заявление директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко во время Заседания Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций.
Изменится ли формат НМТ-2026
По словам Вакуленко, технически специалисты смогут подготовиться к новому формату, однако он имеет ряд рисков.
"Двухсменная модель оценивания имеет свои риски, в том числе и продолжительность воздушных тревог, которая будет заставлять вторую смену иметь большие риски не начать тестирование, если во время первой смены была долговременная тревога", - пояснила она.
Также проблемой может стать то, что поступающим с прифронтовых территорий и тем, кто будет сдавать тестирование за рубежом, придется дважды приезжать в экзаменационный центр.
В то же время Вакуленко согласилась, что однодневный формат НМТ является изнурительным для большинства абитуриентов. Если решение об изменении модели примут, с ним сразу должны ознакомить и поступающих, и УЦОКО, чтобы все успели подготовиться к новому формату.
Естественные предметы могут вынести в отдельный блок
На этом же заседании нардеп Сергей Колебошин заявил о критической ситуации со сдачей НМТ по математике, физике и химии. В дальнейшем он предлагает вынести естественно-математические предметы в отдельный тестовый блок для составления НМТ.
"Если такая тенденция будет продолжаться, то фактически физика и химия как предметы, которые интересуют детей в школе, исчезнут", - заявил нардеп.
Колебошин также предложил изменить систему оценивания, в частности ввести шкалы пересчета баллов в блоке "Science" для различных специальностей. Например, при поступлении для медиков больший вес имела бы биология, а для инженеров - физика.
В то же время директор УЦОКО Татьяна Вакуленко отметила, что в рамках нынешней модели НМТ добавить еще один тестовый блок невозможно с 2026 года.
Депутаты договорились вернуться к обсуждению идеи вынесения естественно-математических предметов в отдельный блок на следующем заседании комитета.
Ранее мы писали о том, что в Верховной Раде уже зарегистрировали законопроект, который предусматривает тот же формат проведения НМТ-2026, что был в этом году. Он должен состоять из 4 предметов, трех обязательных (математика, украинский язык и история Украины) и одного на выбор (украинская литература, география, биология, физика, химия или иностранные языки - английский, немецкий, французский и испанский).
