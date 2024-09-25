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В Украине хотят отменить ГИА для школьников: подробности

Украина, Киев, Среда 25 сентября 2024 14:11
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В Украине хотят отменить ГИА для школьников: подробности Фото: ГИА в школе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Депутаты предлагают упразднить государственную итоговую аттестацию (ГИА) для учащихся 4, 9 и 11 классов.

РБК-Украина сообщает, что соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде.

В пояснительной записке парламентарии отмечают, что это решение обусловлено военным положением и агрессией РФ, что повлияло на систему образования Украины.

Кроме отмены ГИА для учащихся разных уровней общего среднего образования, предлагается продолжить проведение вступительных экзаменов в 2025 году в электронном формате.

Документ также содержит перечень обязательных дисциплин для НМТ: украинский язык, математика, история Украины и предмет по выбору ("Иностранный язык", "Биология", "География", "Физика", "Химия", "Украинская литература").

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине планируют вернуть государственную итоговую аттестацию для школьников, начиная с 2025 года. Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) разрабатывает новые задачи для учащихся 9 классов, которые будут сдавать ГИА по пяти предметам: математике, украинскому языку, истории Украины, иностранному языку и естественным дисциплинам. Также будет добавлена устная часть для отдельных дисциплин.

Кроме того, в 2025 году планируется внедрить ГИА для учащихся 4 классов, что будет включать тестовые и устные задания. В 2024 году состоялось пилотирование этих тестов в 39 школах.

Напомним, Министерство образования и науки Украины внесло значительные изменения в Типовую образовательную программу для учащихся 5-9 классов. Основное изменение касается учебной нагрузки – теперь она базируется на минимальном количестве часов, что дает школам больше возможностей адаптировать учебные планы под нужды учащихся.

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