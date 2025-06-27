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Справились с тестом или завалили? Стали известны результаты НМТ-2025

Пятница 27 июня 2025 08:00
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Справились с тестом или завалили? Стали известны результаты НМТ-2025 Как нынешние участники НМТ сдали тест (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Результаты нынешнего национального мультипредметного теста (НМТ) в целом соизмеримы с прошлогодними. Речь идет как о проценте высоких баллов, так и о доле тех, кто не прошел порог.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяны Вакуленко в эфире национального телемарафона.

Результаты НМТ-2025

"Результаты фактически аналогичны прошлогодним. Доли тех, кто не прошел оценивание, кто получил довольно высокие результаты - то есть 150 и выше баллов, - примерно такие же, как были в прошлом году в разрезе абсолютно всех ключевых предметов", - заявила Вакуленко.

На фоне обсуждений в соцсетях Вакуленко подчеркнула, что никакой "зради" в этом году нет.

Добавим, что для участия в основной сессии НМТ-2025 года зарегистрировались 234 841 нынешних и 77 649 прошлогодних выпускников. Среди них 292 419 изъявили желание проходить тестирование в Украине, а 20 071 - за рубежом.

Детали тестирования

Как отмечалось, в 2025 году участники НМТ сдают тесты с обязательных предметов: украинский язык, математика, история Украины, а также один предмет на выбор - иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература. В частности, тест по истории Украины охватывает весь школьный курс - от древнейших времен до современности.

Основная сессия тестирования длилась с 14 мая по 25 июня. Дополнительная запланирована на 14-25 июля.

Напомним, ранее УЦОКО опроверг распространенную в соцсетях информацию о якобы сложности или несоответствии заданий НМТ реальному учебному процессу.

Центр заверил, что ни один из тестов, в частности по английскому языку, не содержал вопросов из международных экзаменов, таких как IELTS.

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