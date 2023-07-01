Возвращение довоенных налогов в Украине и стрельба в Кишиневе: новости за 30 июня
Верховная рада Украины одобрила изменения в Налоговый кодекс, согласно которым возвращаются проверки и довоенные налоги. А вот в Кишиневском аэропорту один из пассажиров открыл стрельбу.
Детальнее о том, что произошло в пятницу, 30 июня, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
Российские войска обстреляли Антоновку в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали три человека, среди них один ребенок.
Российские захватчики в ночь на 30 июня атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе иранского производства. Большинство "Шахедов" сбили.
Российские оккупанты продолжают мародериты и использовать гражданскую медицинскую инфраструктуру на временно оккупированных территориях.
Бойцы Нацгвардии смогли занять новые позиции в Луганской области. Оккупанты наступали дважды, а бой длился более 18 часов.
Украинские военные продолжают наступательные действия в Мелитопольском и Бердянском направлениях в Запорожской области и имеют частичный успех. В то же время враг несет значительные потери и пытается сдержать продвижение ВСУ.
Российские войска обстреляли школу в Покровском районе Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли два человека, еще шестеро получили ранения.
Зеленский поручил Залужному и Наеву усилить северное направление
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором поручил усилить северное направление.
В Украине увеличивают налог
Верховная рада Украины одобрила изменения в Налоговый кодекс, согласно которым возвращаются проверки и довоенные налоги. Новые правила вступают в силу с 1 августа 2023 года. Согласно документу, с 1 августа отменяется единый налог по ставке 2%.
Стрельба в аэропорту Кишинева
В Кишиневском аэропорту (Молдова) один из пассажиров открыл стрельбу.
Позже в полиции подтвердили наличие двух жертв в Кишиневском аэропорту. В происходящее вмешался батальон спецназначения FULGER.
Нападающим был гражданин Таджикистана
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что нападающий – 43-летний гражданин Таджикистана, которому запретили въезд в Молдову из соображений безопасности.
"При сопровождении в стерильную зону для возвращения он застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, выхваченного у сотрудника пограничной полиции", - уточнил премьер Речан.
Еще один человек - пассажир - получил травмы. Он госпитализирован.
Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Министерство отслеживает ситуацию в аэропорту города Кишинев.
Зеленский подписал закон о доплатах и отпусках военным
Президент Украины ВладимирЗеленский подписал закон о доплатах и отпусках военнослужащим во время военного положения.
Законом определяются суммы доплат военным. Однако порядок выплат еще предстоит определить Кабинетом министров.
Кабмин назначил Елену Думу главой АРМА
Кабинет министров на заседании в четверг, 30 июня, назначил Елену Думу руководителем Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Дания выделила новый пакет помощи для Украины
Дания выделила более 190 млн. долларов, которые пойдут на закупку артиллерийских снарядов для Украины. Также в пакет помощи войдут ракеты для ПВО.
Глава Минобороны Литвы в Киеве представил трехлетний план поддержки ВСУ
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, находясь с неанонсированным визитом в Киеве, представил своему украинскому коллеге Алексею Резникову долгосрочный план поддержки Вооруженных сил Украины, а также проинформировал о последнем пакете помощи.
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