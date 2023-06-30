РФ обстреляла школу в Донецкой области: погибли два человека, еще шесть были ранены
Российские войска сегодня, 30 июня, обстреляли школу в Покровском районе Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли два человека, еще шестеро получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Около 11:20 оккупационные войска РФ ударили, вероятно, из реактивных систем залпового огня по селу Сергеевка Покровского района.
Жертвы атаки
Попадание произошло на территории местной школы. В ней на момент обстрела находились 12 человек - представители администрации, учителя и технический персонал.
"В результате обстрела погибли учительница начальных классов и главный бухгалтер", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что получили телесные повреждения еще шестеро сотрудников - четверо мужчин и две женщины. Сейчас их всех госпитализировали в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.
Последствия удара
Часть здания школы практически разрушена: разбиты классные комнаты, кабинеты и другие помещения, разбиты мебель и школьный инвентарь.
Сейчас начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны. На месте обстрела продолжают работать прокуроры, правоохранители и спасатели.
Ситуация в Донецкой области
Российские войска не оставляют попытки полного захвата Донецкой области. Населенные пункты региона постоянно находятся под обстрелами. В последнее время от обстрелов страдают даже те города и села, которые находятся в относительном тылу.
Войска РФ 27 июня вечером нанесли ракетный удар по Краматорску, применив "Искандер". Оккупанты били по общепиту в центре города, где в это время было много посетителей. В результате погибли 12 человек, еще 60 получили ранения.
В тот же день россияне обстреляли Авдеевку и Константиновку в Донецкой области. В результате вражеских ударов пострадал один человек.
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