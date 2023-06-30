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Ночная атака. Силы ПВО сбили 10 дронов-камикадзе

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Украина, Пятница 30 июня 2023 08:35
Ночная атака. Силы ПВО сбили 10 дронов-камикадзе Фото: силы ПВО ночью сбили 10 из 13 дронов-камикадзе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики в ночь на 30 июня атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе иранского производства. Большинство "Шахедов" сбили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Этой ночью оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления. Враг выпустил 13 дронов-камикадзе Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря (Приморско - Ахтарск), а также четыре ракеты из зенитного комплекса С-300.

Силы противовоздушной обороны на юге сбили 10 ударных дронов.

Воздушные силы отмечают, что атакованы военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области.

"Предварительно без жертв, о последствиях сообщат местные военные администрации", - говорится в сообщении.

Ночная атака на Украину

Напомним, в части областей Украины этой ночью прозвучала воздушная тревога. Военные сообщали об угрозе атаки "Шахедов".

Так, ночью в Запорожье и области прогремели взрывы. Власти не сообщали о разрушениях, но отметили, что пострадавших нет.

Также взрывы прогремели в Николаеве. Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что над городом сбили вражескую цель. Из-за падения обломков произошел пожар, его оперативно потушили.

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