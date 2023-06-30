Ночная атака. Силы ПВО сбили 10 дронов-камикадзе
Российские захватчики в ночь на 30 июня атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе иранского производства. Большинство "Шахедов" сбили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Этой ночью оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления. Враг выпустил 13 дронов-камикадзе Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря (Приморско - Ахтарск), а также четыре ракеты из зенитного комплекса С-300.
Силы противовоздушной обороны на юге сбили 10 ударных дронов.
Воздушные силы отмечают, что атакованы военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области.
"Предварительно без жертв, о последствиях сообщат местные военные администрации", - говорится в сообщении.
Ночная атака на Украину
Напомним, в части областей Украины этой ночью прозвучала воздушная тревога. Военные сообщали об угрозе атаки "Шахедов".
Так, ночью в Запорожье и области прогремели взрывы. Власти не сообщали о разрушениях, но отметили, что пострадавших нет.
Также взрывы прогремели в Николаеве. Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что над городом сбили вражескую цель. Из-за падения обломков произошел пожар, его оперативно потушили.
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