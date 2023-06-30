РФ обстреляла Антоновку в Херсонской области: пострадали трое, в том числе ребенок
Российские войска сегодня, 30 июня, обстреляли Антоновку в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали три человека, среди них один ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"Российская армия обстреляла жилой дом в Антоновке - пострадала семья с ребенком",- говорится в сообщении.
Фото: населенный пункт, который обстреляла Россия (deepstatemap.live)
Отмечается, что у 6-летнего мальчика диагностировали ранение ноги средней степени тяжести.
"Также из-за вражеского удара ранения получил 79-летний мужчина и 42-летняя женщина", - добавил глава области.
Прокудин рассказал, что всех пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.
Атаки РФ на Херсон и область
Российские оккупанты постоянно обстреливают правобережье Херсонской области с левого берега, используя, в том числе и артиллерию.
Херсон обстреляли российские войска с утра в пятницу, 30 июня. Также под ударом оказалось село Михайловка Херсонской области, два человека ранены.
Вчера захватчики обстреляли "Пункт несокрушимости" в Херсоне, который был организован в одной из местных школ. Два человека погибли, двое получили тяжелые ранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.