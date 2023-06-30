В Кишиневском аэропорту началась стрельба, людей эвакуируют из здания
В Кишиневском аэропорту (Молдова) сегодня, 30 июня, один из пассажиров открыл стрельбу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Генинспектората полиции Дианы Фетко, о котором пишет NewsMaker.
Сообщается, что людей начали эвакуировать из здания аэропорта. О причинах стрельбы пока не сообщалось, также нет информации о человеке, который открыл огонь.
Детали инцидента
В МВД сообщили, что иностранный гражданин, которому запретили въезд в Молдову, применил огнестрельное оружие. Правоохранители находятся на месте происшествия.
В связи с инцидентом в аэропорту задерживаются все рейсы, запланированные на 30 июня.
Возможные пострадавшие
NewsMaker пишет, что по неподтвержденным данным, пострадал сотрудник пограничной полиции.
Две жертвы
В полиции подтвердили наличие двух жертв в Кишиневском аэропорту. В происходящее вмешался батальон спецназначения FULGER.
Открыть стрельбу мог гражданин РФ
Издание Point пишет, что стрелявший является гражданином Российской Федерации и прибыл в Кишинев рейсом из Турции.
"Сначала он выстрелил в пограничника, а затем в охранника, который якобы пытался обезоружить нападавшего. Сообщается, что пограничник погиб, в случае с охранником точных данных нет", - добавило издание.
Реакция МИД Украины
Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Министерство отслеживает ситуацию в аэропорту города Кишинев.
"Дипломаты взаимодействуют с молдавскими властями для получения деталей, выясняют возможное наличие украинцев", - написал Николенко.
Для получения помощи украинцы могут обращаться на "горячую линию" украинского посольства: +37360170896.
Попытка задержания
Полицейская бригада особого назначения FULGER сообщила, что пытается задержать агрессора.
"Жертвами которого стали уже два человека. Коммерческая деятельность и полеты пока прекращены", - добавили силовики.
Международный аэропорт Кишинев
Главный аэропорт Молдовы, расположен в 13 км к юго-востоку от столицы Кишинев.
Аэропорт является хабом для:
- Air Moldova;
- FlyOne;
- Wizz Air.
Напомним, что в феврале премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявлял, что Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе и перебросить туда своих военных.
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