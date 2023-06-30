В Кишиневском аэропорту началась стрельба, людей эвакуируют из здания

В Кишиневском аэропорту (Молдова) сегодня, 30 июня, один из пассажиров открыл стрельбу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Генинспектората полиции Дианы Фетко , о котором пишет NewsMaker.

Сообщается, что людей начали эвакуировать из здания аэропорта. О причинах стрельбы пока не сообщалось, также нет информации о человеке, который открыл огонь.

Детали инцидента

В МВД сообщили, что иностранный гражданин, которому запретили въезд в Молдову, применил огнестрельное оружие. Правоохранители находятся на месте происшествия.

В связи с инцидентом в аэропорту задерживаются все рейсы, запланированные на 30 июня.

Возможные пострадавшие

NewsMaker пишет, что по неподтвержденным данным, пострадал сотрудник пограничной полиции.

Две жертвы

В полиции подтвердили наличие двух жертв в Кишиневском аэропорту. В происходящее вмешался батальон спецназначения FULGER.

Открыть стрельбу мог гражданин РФ

Издание Point пишет, что стрелявший является гражданином Российской Федерации и прибыл в Кишинев рейсом из Турции.

"Сначала он выстрелил в пограничника, а затем в охранника, который якобы пытался обезоружить нападавшего. Сообщается, что пограничник погиб, в случае с охранником точных данных нет", - добавило издание.

Реакция МИД Украины

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Министерство отслеживает ситуацию в аэропорту города Кишинев.

"Дипломаты взаимодействуют с молдавскими властями для получения деталей, выясняют возможное наличие украинцев", - написал Николенко.

Для получения помощи украинцы могут обращаться на "горячую линию" украинского посольства: +37360170896.

Попытка задержания

Полицейская бригада особого назначения FULGER сообщила, что пытается задержать агрессора.

"Жертвами которого стали уже два человека. Коммерческая деятельность и полеты пока прекращены", - добавили силовики.

Международный аэропорт Кишинев

Главный аэропорт Молдовы, расположен в 13 км к юго-востоку от столицы Кишинев.

Аэропорт является хабом для: