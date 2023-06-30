ВСУ продвигаются на двух направлениях в Запорожской области, а враг несет значительные потери

Украинские военные продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях в Запорожской области и имеют частичный успех. В то же время враг несет значительные потери и пытается сдержать продвижение ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерия Шершня в эфире национального телемарафона.

"Силы продолжают вести наступление на Мелитопольском направлении и Бердянском направлении. На направлениях Левадное-Приютное, Малая Токмачка-Очеретоватое, имели частичный успех", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, а враг несет значительные потери.

Что на этом направлении делает противник

По словам Шершня, основные усилия противника сосредоточены на недопущении продвижения наших подразделений вглубь, поэтому они наращивают минно-взрывные заграждения, применяется дистанционное минирование.

"Больших продвижений, а именно больше километра, нет. Войска выравнивают линию фронта, преодолевают инженерные заграждения врага и занимают выгодные позиции", - добавил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Наступление ВСУ

Украинские военные продолжают проводить контрнаступательные действия в Украине. За это время бойцам удалось деоккупировать девять населенных пунктов, а именно Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобково, Нескучное, Пятихатки и Ровнополь.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупанты не всегда докладывают "наверх" о потере захваченных в Украине территорий. Потому что боятся руководства.