ua ru
Пт, 30 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ продвигаются на двух направлениях в Запорожской области, а враг несет значительные потери

Новина українською →
Запорожская область, Пятница 30 июня 2023 17:24
ВСУ продвигаются на двух направлениях в Запорожской области, а враг несет значительные потери Фото: Военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях в Запорожской области и имеют частичный успех. В то же время враг несет значительные потери и пытается сдержать продвижение ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерия Шершня в эфире национального телемарафона.

"Силы продолжают вести наступление на Мелитопольском направлении и Бердянском направлении. На направлениях Левадное-Приютное, Малая Токмачка-Очеретоватое, имели частичный успех", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, а враг несет значительные потери.

Что на этом направлении делает противник

По словам Шершня, основные усилия противника сосредоточены на недопущении продвижения наших подразделений вглубь, поэтому они наращивают минно-взрывные заграждения, применяется дистанционное минирование.

"Больших продвижений, а именно больше километра, нет. Войска выравнивают линию фронта, преодолевают инженерные заграждения врага и занимают выгодные позиции", - добавил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Наступление ВСУ

Украинские военные продолжают проводить контрнаступательные действия в Украине. За это время бойцам удалось деоккупировать девять населенных пунктов, а именно Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобково, Нескучное, Пятихатки и Ровнополь.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупанты не всегда докладывают "наверх" о потере захваченных в Украине территорий. Потому что боятся руководства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь Бердянск Вооруженные силы Украины Запорожская область Война в Украине
NEWS
Свет подорожал, по воде - приготовиться: на сколько вырастут платежки в июле
Свет подорожал, по воде - приготовиться: на сколько вырастут платежки в июле
DAILY
"Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны