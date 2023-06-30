Зеленский поручил Залужному и Наеву усилить северное направление

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского .

На заседании докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский и командующий Объединенными силами Сергей Наев. Речь шла о ситуации на поле боя и движении вперед, а также усилении наших операций дополнительными артиллерийскими системами и снарядами.

Участники отдельно заслушали доклад Главного управления разведки, Службы внешней разведки, Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы по ситуации в Беларуси. Ее держат на постоянном контроле.

На Ставке Залужному и Наеву было поручено выполнить комплекс мер по усилению северного направления.

Перемещение "вагнеровцев" в Беларусь

Бунт лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который он совершил на выходных в России, завершился соглашением с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Они договорились об отходе Пригожина с частью наемников в Беларусь.

СМИ сообщали, что в Беларуси могут оборудовать полевой лагерь для размещения "вагнеровцев". Журналисты показали спутниковые снимки воинской части, на которых может быть скопление палаток одинакового размера или крупногабаритная техника "вагнеровцев".

При этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что наемники в Беларуси не представляют угрозы Украине - опасности наступления с севера на данный момент нет.

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