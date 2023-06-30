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Бой длился 18 часов. Нацгвардейцы закрепились на новых позициях под Луганском (фото)

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Луганск, Пятница 30 июня 2023 10:21
Бой длился 18 часов. Нацгвардейцы закрепились на новых позициях под Луганском (фото) Фото: нацгвардейцы закрепились на новых позициях в Луганской области (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Нацгвардии смогли занять новые позиции в Луганской области. Оккупанты наступали дважды, а бой длился более 18 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Нацгвардейцы отразили атаку врагов и закрепились на новых позициях в Луганской области", - говорится в сообщении.

Украинские военные 50 полка имени полковника Семена Высочана ликвидировали 40 оккупантов, ранили более 100 и уничтожили их технику.

"Российские войска продолжили атаку, но нацгвардейцы отразили и второе наступление", - добавили в МВД.

Бой длился около 18 часов и включал совместную работу разных групп, а также поддержку аэроразведки и коррекцию огня.

Ситуация на фронте

ВСУ продвигаются на нескольких направлениях в ходе контрнаступления. На данный момент уже известно об освобождении 9 населенных пунктов, захваченных во время полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Что касается Луганской области, то ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что в Луганской области ВСУ провели успешные наступательные действия в районе Белогоровки, закрепляются на занятых рубежах. При этом, Силам обороны удалось освободить несколько позиций, которые находились под российской оккупацией с 2014 года в районе Красногоровки Донецкой области.

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