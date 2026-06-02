Атака на Киев: 2 июня в метро укрылось рекордное количество людей
В ночь на 2 июня во время воздушной тревоги на станциях киевского метрополитена находились более 41 000 человек, среди которых почти 4 500 - дети. Это самый высокий показатель количества людей, которые искали убежище в подземке во время ночной тревоги за последние годы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Главное:
- В ночь на 2 июня киевское метро зафиксировало рекордное количество людей во время воздушной тревоги - более 41 000 человек, включая 4 500 детей.
- Для ночевки на станции во время тревоги нужно прибыть до момента закрытия входа, обязательно предупредить полицию или работников метро и разместиться на платформе.
- Запрещено приносить громоздкие вещи, в частности палатки, могут блокировать пути эвакуации; также метро рекомендует выбирать центральные станции из-за меньшей плотности людей.
Как остаться на ночь в метро
В столичном метро есть 46 подземных станций, которые работают в режиме укрытия во время воздушной тревоги, при этом все вестибюли открыты на вход.
В коммунальном предприятии отмечают, что станции не функционируют как постоянные ночлеги в обычное время, а доступ открывается исключительно для укрытия во время опасности.
Если вы планируете находиться на станции ночью во время тревоги, необходимо:
- Прибыть на станцию до момента ее закрытия на вход.
- Сообщить о намерении остаться на ночь работникам метро или полиции.
- Спуститься на платформу, где персонал подскажет наиболее удобное место для размещения.
Во время атаки в ночь на 2 июня (фото: КГГА/Facebook)
Правила безопасности и комфорта
Из-за большого количества людей пассажиров призывают соблюдать правила, чтобы не создавать препятствий для эвакуации.
"Не стоит приносить громоздкие вещи, которые могут мешать передвижению пассажиров. Также необходимо оставлять свободными проходы и пути эвакуации. В частности, палатки могут существенно затруднять использование эвакуационных путей в случае внештатной ситуации", - говорится в сообщении.
Для пребывания в укрытии советуют иметь при себе:
- теплые вещи;
- карематы;
- воду;
- лекарства;
- средства гигиены;
- пеленки и пакетики для домашних животных.
Для удобства метрополитен рекомендует выбирать центральные станции, где обычно находится меньше людей.
Ранее мы писали о том, что РФ в ночь на 2 июня в очередной раз нанесла удар по Киеву и ряду других городов. Уже известно о четырех погибших и более полусотни пострадавших. Под атакой оказались почти все районы столицы, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.
