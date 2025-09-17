ua en ru
Мощный удар по имиджу Маска: из-за дефектов дверей за Tesla взялись правоохранители

США, Среда 17 сентября 2025 04:33
Мощный удар по имиджу Маска: из-за дефектов дверей за Tesla взялись правоохранители Фото: американский миллиардер Илон Маск (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В США расследуют возможные дефекты дверей Tesla Model Y, так как известны случаи, когда родители вынуждены были разбивать окна, чтобы спасти детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Федеральные регуляторы автомобильной безопасности в США начали расследование возможных дефектов дверей в электрокарах Tesla Model Y 2021 года, после сообщений о случаях, когда пассажиры оказывались заблокированными внутри автомобилей из-за неисправности электронных замков.

В чем суть проблемы

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) заявило, что получило по меньшей мере девять жалоб на неработающие электронные дверные ручки, вероятно связанные с низким напряжением аккумулятора. В четырех инцидентах родителям пришлось разбивать окна, чтобы вытащить детей с заблокированных задних сидений.

В Tesla предусмотрены ручные системы открывания дверей изнутри, однако в NHTSA подчеркнули: маленькие дети часто не могут до них дотянуться или не знают, как ими пользоваться.

Предыдущие инциденты

Это не первый случай, когда возникают вопросы к системам открывания дверей Tesla. В прошлом водители сообщали о проблемах с выходом из автомобилей после аварий и возгорания. Так, в апреле студент-баскетболист из Калифорнии чудом выжил, когда его Tesla Cybertruck загорелся после столкновения с деревом, а двери не открывались.

В прошлом году родственники погибшего водителя Tesla Model 3 подали иск к компании, заявив, что дверные системы имеют конструктивные недостатки, которые привели по меньшей мере к 200 случаям пожаров.

Масштабы расследования

Текущее расследование охватывает около 174 тысяч среднеразмерных кроссоверов Tesla Model Y. NHTSA проверяет не только масштабы проблемы, но и надежность систем питания электронных замков.

Отдельно регулятор продолжает расследовать и другие технологии Tesla, в частности систему "вызова" автомобиля и функции помощи водителю, которые уже стали причиной аварий на дорогах. Также изучается вопрос, почему компания не всегда своевременно отчитывается о ДТП, связанных с ее автопилотом.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Tesla, американский миллиардер Илон Маск может стать первым в мире триллионером, если получит новый пакет выплат от компании.

Однако в рейтинге самых богатых людей мира соучредитель Oracle Ларри Эллисон подвинул с первого места гендиректора Tesla и владельца компании SpaceX Илона Маска.

По информации Bloomberg, вечером 10 сентября состояние Эллисона выросло на 101 миллиард долларов и достигло 393 миллиардов, что позволило ему обойти Маска, чей капитал сейчас оценивается в 385 миллиардов.

