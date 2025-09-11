Основатель Oracle Ларри Эллисон стал самым богатым человеком в мире

Основатель компании Oracle Ларри Эллисон впервые возглавил список самых богатых людей мира, опередив Илона Маска, который почти год занимал первое место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Согласно данным индекса миллиардеров Bloomberg, общий капитал Эллисона достиг 393 млрд долларов. Этот рост стал самым большим однодневным приростом состояния, который когда-либо фиксировался в рамках этого рейтинга.

Состояние 81-летнего Эллисона выросло на 101 млрд долларов после обнародования квартального финансового отчета компании Oracle Corp., который превзошел ожидания аналитиков и указал на дальнейший рост бизнеса.

Что известно о Ларри Эллисоне

Ларри Эллисон - это американский предприниматель, основатель и глава корпорации Oracle. Впервые имя Эллисона появилось в рейтинге Forbes в 1986 году, тогда его состояние оценивалось в 185 млн долларов. В период пика стоимости технологических компаний перед крахом доткомов в 2000 году состояние оценивалось в 48 млрд долларов.

На сентябрь 2012 года состояние оценивалось в 44 млрд - третье место в США. В 2024 году он опередил Билла Гейтса и Уоррена Баффетта, и вышел второе в мире, преодолев планку в 200 млрд долларов. По состоянию на июль 2025 года состояние Ларри Эллисона составляло примерно 262,2 млрд долларов.

