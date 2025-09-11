ua en ru
Основатель Oracle Ларри Эллисон стал самым богатым человеком в мире

Четверг 11 сентября 2025 08:56
Основатель Oracle Ларри Эллисон стал самым богатым человеком в мире Фото: Ларри Эллисон (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Основатель компании Oracle Ларри Эллисон впервые возглавил список самых богатых людей мира, опередив Илона Маска, который почти год занимал первое место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Состояние 81-летнего Эллисона выросло на 101 млрд долларов после обнародования квартального финансового отчета компании Oracle Corp., который превзошел ожидания аналитиков и указал на дальнейший рост бизнеса.

Согласно данным индекса миллиардеров Bloomberg, общий капитал Эллисона достиг 393 млрд долларов. Этот рост стал самым большим однодневным приростом состояния, который когда-либо фиксировался в рамках этого рейтинга.

Для сравнения, на данный момент имущество Илона Маска оценивается в 385 млрд долларов.

Что известно о Ларри Эллисоне

Ларри Эллисон - это американский предприниматель, основатель и глава корпорации Oracle. Впервые имя Эллисона появилось в рейтинге Forbes в 1986 году, тогда его состояние оценивалось в 185 млн долларов. В период пика стоимости технологических компаний перед крахом доткомов в 2000 году состояние оценивалось в 48 млрд долларов.

На сентябрь 2012 года состояние оценивалось в 44 млрд - третье место в США. В 2024 году он опередил Билла Гейтса и Уоррена Баффетта, и вышел второе в мире, преодолев планку в 200 млрд долларов. По состоянию на июль 2025 года состояние Ларри Эллисона составляло примерно 262,2 млрд долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный директор Tesla, американский миллиардер Илон Маск может стать первым в мире триллионером, если получит новый пакет выплат от компании.

