Потужний удар по іміджу Маска: через дефекти дверей за Tesla взялись правоохоронці

США, Середа 17 вересня 2025 04:33
Потужний удар по іміджу Маска: через дефекти дверей за Tesla взялись правоохоронці Фото: американський мільярдер Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У США розслідують можливі дефекти дверей Tesla Model Y, так як відомі випадки, коли батьки змушені були розбивати вікна, щоб врятувати дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Федеральні регулятори автомобільної безпеки у США розпочали розслідування можливих дефектів дверей в електрокарах Tesla Model Y 2021 року, після повідомлень про випадки, коли пасажири опинялися заблокованими всередині автомобілів через несправність електронних замків.

У чому суть проблеми

Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) заявило, що отримало щонайменше дев’ять скарг на непрацюючі електронні дверні ручки, ймовірно пов’язані з низькою напругою акумулятора. У чотирьох інцидентах батькам довелося розбивати вікна, щоб витягнути дітей із заблокованих задніх сидінь.

У Tesla передбачено ручні системи відкривання дверей зсередини, однак у NHTSA наголосили: маленькі діти часто не можуть до них дотягнутися або не знають, як ними користуватися.

Попередні інциденти

Це не перший випадок, коли виникають питання до систем відчинення дверей Tesla. У минулому водії повідомляли про проблеми з виходом із автомобілів після аварій та займання. Так, у квітні студент-баскетболіст із Каліфорнії дивом вижив, коли його Tesla Cybertruck загорівся після зіткнення з деревом, а двері не відкривалися.

Минулого року родичі загиблого водія Tesla Model 3 подали позов до компанії, заявивши, що дверні системи мають конструктивні недоліки, які призвели щонайменше до 200 випадків пожеж.

Масштаби розслідування

Поточне розслідування охоплює близько 174 тисяч середньорозмірних кросоверів Tesla Model Y. NHTSA перевіряє не лише масштаби проблеми, але й надійність систем живлення електронних замків.

Окремо регулятор продовжує розслідувати й інші технології Tesla, зокрема систему «виклику» автомобіля та функції допомоги водієві, що вже стали причиною аварій на дорогах. Також вивчається питання, чому компанія не завжди своєчасно звітує про ДТП, пов’язані з її автопілотом.

Раніше повідомлялось, що генеральний директор Tesla, американський мільярдер Ілон Маск може стати першим у світі трильйонером, якщо отримає новий пакет виплат від компанії.

Однак у рейтингу найбагатших людей світу співзасновник Oracle Ларрі Еллісон посунув з першого місця гендиректора Tesla та власника компанії SpaceX Ілона Маска.

За інформацією Bloomberg, ввечері 10 вересня статки Еллісона зросли на 101 мільярд доларів і сягнули 393 мільярдів, що дозволило йому обійти Маска, чий капітал наразі оцінюють у 385 мільярдів.

