ua en ru
Ср, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Флагманский чип и новый пурпурный цвет: в сеть просочились детали о Pixel 11a

11:08 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Ольга Завада
Флагманский чип и новый пурпурный цвет: в сеть просочились детали о Pixel 11a Слито фото и характеристики Pixel 11a (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Спустя всего месяц после официального анонса флагманской линейки Pixel 11, инсайдеры рассекретили детали о будущем доступном смартфоне Google Pixel 11a.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Android Authority.

Как сообщается в утечке, Google не планирует кардинально изменять внешний вид устройства.

Блок камер сохранит лаконичную форму без массивной выступающей панели, хотя овальный вырез станет несколько короче, чем у Pixel 10a.

Габариты смартфона составят 153,46 × 72,35 × 9 мм, что делает его немного компактнее предшественников.

Флагманский чип и новый пурпурный цвет: в сеть просочились детали о Pixel 11a
Google сменит процессор и повысит яркость экрана (фото: Android Headlines)

Главные технические изменения и характеристики

Ключевой акцент в новой модели сделан на повышении производительности и улучшении дисплея.

Так, вместо устаревшего Tensor G4 устройство получит флагманский чипсет Tensor G6 вместе с модемом MediaTek.

Ожидаемые спецификации Google Pixel 11a:

  • Процессор: Google Tensor G6 и чип безопасности Titan M3;
  • Модем: MediaTek M90;
  • Дисплей: 6,3 дюйма с частотой от 60 до 120 Гц и пиковой яркостью 3 350 болт (против 3 000 болт у Pixel 10a);
  • Память: 8 ГБ ОЗУ;
  • Аккумулятор: минимальная емкость 4870 мАч (типичная около 5000 мАч);
  • Камеры: основной блок на 48 МП и 13 МП, а также обновленная передняя камера;
  • Цвета: черный (Obsidian), серебристый (Fog), зеленый (Olive) и новый фиолетовый (Frost).

Читайте больше: Скрытый апгрейд Pixel 11: какую функцию Google позаимствовала у Apple

Флагманский чип и новый пурпурный цвет: в сеть просочились детали о Pixel 11a
В сеть утекли рендеры и детали о Pixel 11a (фото: Android Headlines)

Цены и перспективы

Точная стоимость Pixel 11a остается неопределенной.

Из-за колебаний цен и дефицита на рынке оперативной памяти итоговая розничная цена смартфона на релизе может оказаться значительно выше по сравнению с предыдущими поколениями серии A.

Официальная презентация новинки ожидается весной этого года.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Google Pixel Гаджеты Смартфоны
Новости
ВСУ смогли продвинуться на Донбассе и Запорожье, - ISW
ВСУ смогли продвинуться на Донбассе и Запорожье, - ISW
Аналитика
Страхование в тупике: фонд помощи для бизнеса уперся в налоги и нехватку денег
Александр Бердинских, Ирина Костюченко Страхование в тупике: фонд помощи для бизнеса уперся в налоги и нехватку денег