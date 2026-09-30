Страхование в тупике: фонд помощи для бизнеса уперся в налоги и нехватку денег

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Правительство заложило в проект госбюджета на 2027 год новую программу компенсации военных убытков бизнеса на 58,7 млрд гривен. В Минэкономики рассчитывают, что она поможет привлечь 2-4 млрд долларов донорских средств и даст предприятиям до 10 млн долларов на восстановление разрушенных ракетами активов. Деньги должны поступить от повышения НДС с 20% до 21%.

Откуда правительство планирует взять деньги на программу компенсации военных убытков, как именно должен работать механизм возмещения, почему инициатива оказалась под угрозой – читайте в статье РБК-Украина.

Главное: Правительство предлагает фонд на 58,7 млрд гривен для компенсации военных убытков бизнеса. Программа должна заработать с января 2027 года.

для компенсации военных убытков бизнеса. Программа должна заработать с января 2027 года. Основной источник средств – повышение НДС с 20% до 21% . Но соответствующего законопроекта пока нет.

. Но соответствующего законопроекта пока нет. В парламенте и бизнесе нет согласия о финансировании . Часть предпринимателей поддерживает модель с оговорками, часть – выступает против повышения НДС.

. Часть предпринимателей поддерживает модель с оговорками, часть – выступает против повышения НДС. Минэкономики предлагает модель First-loss : государство берет на себя первый слой убытков, а компенсация может достигать 10 млн долларов на компанию.

: государство берет на себя первый слой убытков, а компенсация может достигать 10 млн долларов на компанию. Предлагаются и альтернативы, где государство покрывает катастрофические убытки, а большую роль получают страховщики и перестраховщики.

В проекте бюджета на 2027 год Кабинет министров предлагает Верховной Раде повысить расходы Минэкономики более чем в два раза – на 118% или 59,9 млрд гривен.

Преимущественно это заслуга новой программы "Поддержка субъектов хозяйствования". На нее заложено 58,7 млрд гривен для страхования бизнеса от военных рисков.

Как поясняется в анализе проекта бюджета от KSE Institute, по прогнозному курсу бюджета (47,1 гривен/доллар) – это около 1,2 млрд долларов.

Замысел таков: государство берет на себя первый слой военных убытков предприятий, а финансировать это должно за счет повышения стандартной ставки НДС на 1 п.п. – с 20% до 21%. Однако ставка в Налоговом кодексе еще не изменена.

Из 131,3 млрд гривен дополнительных поступлений от налоговых мер, которые учтены в бюджете, только 14 млрд гривен опираются на уже принятое законодательство. Еще 117,3 млрд гривен, среди которых и 58,7 млрд гривен от НДС, требуют новых решений парламента, подсчитали в KSE Institute. Соответствующих законопроектов для этого пока в Верховной Раде не зарегистрировано.

Отдельно Кабмин заложил еще один спецфонд, на 8,3 млрд гривен. Он предназначен для защиты предприятий топливного сектора. Его должны были бы наполнить от повышения акциза на топливо.

Министерство экономики хочет запустить программу страхования бизнеса от военных рисков с 1 января 2027 года. Но ставит условие.

"С точки зрения timeline – хотим запуститься максимально быстро. То есть с 2027 года, если найдем источники финансирования", – отмечал министр экономики Александр Кравченко во время закрытой встречи с журналистами.

27 сентября в эфире телемарафона премьер-министр Сергей Корецкий озвучил источники наполнения Фонда компенсации. От повышения НДС планируется получить 1 млрд долларов, от международных партнеров – 4 млрд долларов.

Первый убыток возьмет государство

Формально речь идет не о классическом страховании, а о компенсации первого убытка (First-loss). Именно так ее описывают и в министерстве, и бизнес, поддерживающий идею. Тем не менее в бюджете программа названа страхованием военных рисков.

Исходная точка – масштаб разрушений. По оценкам Минэкономики, ежегодные убытки основных средств бизнеса составляют 4-10 млрд долларов и более. В то же время емкость всего страхового и перестраховочного рынка достигает 1 млрд долларов. Ориентировочный дефицит покрытия составляет 3-9 млрд долларов и более.

Коммерческий рынок, по словам Александра Кравченко, работал в основном на перестраховании за рубежом, в частности в Lloyd’s. Но это было дорого, а объемы очень ограничены, и сейчас они исчерпались: портфели рискованные и недиверсифицированные.

В министерстве рассказывают, что сперва рассматривали другой вариант: оставить систему частным страховщикам, а государству стать квазиперестраховщиком. Тем не менее он не срабатывает для прифронтовых территорий, а теперь, вероятно, также для Киева и области. К тому же, по данным опроса ЕБА, 94% компаний не имеют достаточного покрытия.

Поэтому министерство предложило модель First-loss – покрытие первого слоя рисков. В то же время она должна создать пространство для второго и третьего слоя коммерческого страхования.

Фото: сколько средств хотят направить на страхование бизнеса (Инфографика: РБК-Украина)

Основатель торгово-производственного объединения "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский привел в Facebook такой пример: актив стоит 20 млн долларов, лимит – 10 млн долларов, взнос – 200 тыс. долларов. Если удар нанес убытки на 17 млн долларов, фонд компенсирует 10 млн долларов, а остальные 7 млн долларов должен покрыть страховщик по отдельному полису.

Дополнительные инструменты для гигантов

Единый лимит в 10 млн долларов может быть достаточным для малого и среднего бизнеса. Но хватит ли такой суммы крупным предприятиям? Правительство готовит решение и для гигантов и критической инфраструктуры – это портфельное страхование, перестрахование, отдельные отраслевые лимиты и удешевление долгосрочного капитала, в частности, из-за компенсации процентной ставки.

Дополнительно, благодаря постановлению №594 весной 2026 года для крупного бизнеса запустили программу льготных кредитов до 25 млн евро с фактической ставкой 10%. Целевое предназначение – строительство объектов распределенной генерации и систем накопления энергии.

В сентябре постановление №1156 существенно его расширило: теперь поддержка включает строительство, восстановление и повышение устойчивости объектов топливной и складской логистической инфраструктуры, развитие производственных мощностей перерабатывающей промышленности, а также пополнение оборотного капитала оптовой и розничной торговли – для расчетов с производителями и поставщиками.

Обновлены условия: кредиты от 100 млн грн, на прифронтовых территориях от 30 млн грн, максимальный лимит – 1 млрд грн для группы связанных компаний. Оператором выступает Национальное учреждение развития. При этом государство компенсирует фиксированные 5,5 процентных пункта годовых от базовой ставки (самая базовая ставка ограничена на уровне 18%).

Отдельно Минэкономики дорабатывает изменения в постановление №28, регулирующее программу доступных кредитов "5-7-9%". Эти изменения, как пояснил замминистра экономики Егор Перелыгин на закрытом семинаре ЕБА 24 сентября, будут интересны прежде всего тем, "кто работает с ритейлерами, с поставщиками, производителями, работающими на снабжение больших сетей".

На Форуме экономической устойчивости Forbes Ukraine Перелыгин расставил акценты так: для малого и среднего бизнеса – это программа "5–7–9%", для крупного – постановление №594. В проекте госбюджета-2027 на льготное кредитование МСБ предусмотрено 19 млрд гривен.

"Государство дает вам ресурс стоимостью инфляции, вы вкладываете свой ресурс параллельно – и поехали восстанавливать", – описал принцип на Форуме экономической устойчивости Forbes Ukraine замминистра экономики Перелыгин.

Кроме того, Минэкономики рассматривает более широкое применение политического страхования рисков (Political Risk Insurance, PRI): сам по себе этот инструмент в Украине "неинтересен и не нужен", но в комбинации с долгосрочным кредитом от западных партнеров способен удешевить привлечение средств.

Откуда возьмутся деньги на фонд

Министерство сравнивает пять источников наполнения фонда и называет повышение НДС самым сбалансированным и юридически наиболее устойчивым.

Фото: откуда можно взять деньги на возобновление бизнеса (Инфографика: РБК-Украина)

Александр Кравченко называет повышение НДС одним из самых реалистичных вариантов. По его словам, "сегодня это единственное решение, которое позволяет быстро мобилизовать минимально необходимые средства, чтобы украинский бизнес выстоял под интенсивными обстрелами врага этой зимой".

В министерстве поясняют, что обязательное страхование было бы по сути тем же налогом, но более сложным в администрировании. А добровольное участие без государственного подпитывания сделало бы взнос нереальным.

Импортный сбор, по расчетам министерства, тоже требует решения парламента и действует максимум год из-за ограничений Всемирной торговой организации (ВТО). По сути он означает удвоение таможенных сборов и хуже влияет на инфляцию и ВВП. Инфляционный эффект повышения НДС министерство оценивает до 0,8 п.п.

При этом расчет на доноров открыто увязан с вкладом самой Украины.

"Чем серьезнее позиция украинской стороны, готовность софинансировать – тем больше шанс привлечь серьезные деньги международных партнеров", – пояснял министр экономики журналистам.

На прошлой неделе во время выступления на Форуме экономической устойчивости председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предложил искать ресурс не в дополнительном давлении на "белую" экономику, а в детенизации, закрытии схем и лучшей работе правоохранителей. Потенциал теневой экономики для 2026 года он оценил в более чем 1 трлн гривен и подчеркнул, что сейчас этот резерв не используется.

Однако детенизация – не свободный ресурс. Проект бюджета на 2027 год уже на нее рассчитывает.

KSE Institute посчитал, что 64,9 млрд гривен (5,6% таможенных платежей) поступят в спецфонд только в случае перевыполнения плана таможней. Еще 11,8 млрд гривен запланировано от налогообложения международных посылок, для чего тоже нужны изменения в закон.

Поддержка с условиями и открытая оппозиция

Идею Минэкономики уже поддержали несколько влиятельных бизнес-организаций. В то же время AmCham и ЕБА публичную позицию пока не озвучили. Внутренние обсуждения продолжаются.

Но и поддержка проекта сопровождается условиями. Например, в обращении Федерации работодателей Украины (ФРУ) к председателю Рады, премьеру, Гетманцеву и Кравченко от 17 сентября федерация поддержала модель first-loss. Она не возражает против повышения НДС до 21% лишь на период военного положения, если средства будут аккумулироваться на отдельном счете в спецфонде.

В то же время ФРУ предлагает временный импортный сбор по аналогии с 2015 годом. По ее расчетам, параметры сбора на объемы импорта 2025 года дали бы 3,3-3,4 млрд долларов. А вместе с НДС собственный ресурс фонда составил бы около 4 млрд долларов в год.

Впрочем, оценки министерства скромнее. Согласно его презентации, сбор в 1,5-1,8% даст 0,9-1,2 млрд долларов.

Ukrainian Food Retail Alliance (UFRA) требует, чтобы компенсация не ограничивалась основными средствами. По ее мнению, нужно покрывать и уничтоженные товарные запасы, в частности на арендованных складах. Повышение НДС должно быть временным, а выплаты – прозрачными.

Нафтогазовая ассоциация Украины (НАУ) напомнила о собственной инициативе – фонде восстановления топливной инфраструктуры за счет целевого взноса 20 долларов за тонну топлива. Ассоциация просит приобщить ее к рабочей группе.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) поддерживает саму идею системы, но предлагает сделать участие добровольным и не финансировать ее повышением НДС. Для экспортеров это означало бы замораживание оборотных средств: зерновые компании имеют значительные объемы НДС к возмещению, поэтому более высокая ставка увеличит налоговый кредит.

УЗА также просит разрешить страховать товарные запасы, прежде всего зерно на элеваторах, и привлекать международные механизмы. В качестве примера она приводит гарантийный механизм ЕБРР для перестраховщиков на сумму до 110 млн долларов.

Против и крупные операторы. Гендиректор "Новой почты" Владимир Поперешнюк сравнил повышение налогов ради поддержки бизнеса с тушением пожара бензином. Повышение НДС с 20% до 21% для страхования от ударов, по его словам, означает своими же руками добивать то, что еще не разрушили ракеты и дроны. Вместо этого государству, пишет он в Facebook, стоит внедрить налоговые скидки, дерегуляцию и приватизацию и сократить чиновников и государственные расходы.

CEO Intertop Ukraine Сергей Бадритдинов на Форуме экономической устойчивости Forbes Ukraine высказал опасение, что повышение НДС до 21% поставит под удар "белый бизнес" через снижение потребления. При этом теневая экономика будет иметь еще больше стимулов для развития.

С Бадритдиновым о необходимости детенизации на организованном Центром экономической стратегии (ЦЕС) семинаре солидаризировался представитель автомобильного комитета ЕБА, директор по инновациям Vidi Игорь Заглада.

Представитель "Эпицентр-К" на том самом семинаре пояснил: увеличение НДС на 1 п.п. будет означать, что 25% от полученной компенсации произойдет за счет самого же "Эпицентра".

Свои замечания высказала и Ассоциация "Страховой бизнес". На онлайн-обсуждении, которое организовал Центр экономической стратегии, ее представитель Вячеслав Черняховский назвал дизайн программы необычным. Мол, расчетов никто не видел.

Без франшизы, предупреждал он, за компенсацией будут приходить даже за мелкие убытки. Кроме того, предприятия и так неохотно платят за действующие программы. По его словам – 0,5% на опасных территориях и 1-1,3% за коммерческое страхование военных рисков. Так что при взносе 2% в программу пойдет прежде всего самый рискованный бизнес.

В Экономической экспертной платформе считают более целесообразным, чтобы государство забирало на себя катастрофический слой риска (а не первый) и частично компенсировало премии. по мнению Олега Гетмана, это требовало бы в 2-3 раза меньше ресурсов без повышения налогов.

Свои предложения выдвинула и Ассоциация украинских банков (НАБУ). Председатель правления НАБУ Сергей Наумов подчеркнул неравные условия распределения рисков: банки с украинским капиталом не имеют доступа к лимитам risk sharing от ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) и ЕИБ (Европейский инвестиционный банк), которые доступны иностранным игрокам. НАБУ предложила, чтобы государственный фонд предоставлял гарантии risk sharing, которые Нацбанк признавал бы в качестве залога наравне с гарантиями МФО (международных финансовых организаций).

Если не найдут компромисса

Согласно дорожной карте Министерства экономики, от начала работы над программой до запуска должно пройти четыре месяца. Эти сроки включают принятие изменений в законодательство и политическое согласование с правительством, Радой, Нацбанком и Международным валютным фондом.

Впрочем, Даниил Гетманцев уже заявил, что не видит в парламенте потенциала повысить НДС и акциз для таких фондов. Причина – отсутствие поддержки идеи со стороны самого бизнеса. "Нужна все же инициатива от бизнеса", – подчеркнул он.

Поэтому перспективы январского старта держатся на том, что нужные законы парламент проголосует уже в ближайшие два-три месяца. А законопроекта до сих пор нет. Такая ситуация создает сразу несколько существенных опасностей.

Бюджетный риск. Расходы на 58,7 млрд гривен прописаны раньше, чем появилось право собирать на них деньги. Если повышение НДС не примут, спецфонд, который должен был наполняться именно от него, останется без источника. Бюджет, и без того закладывающий дефицит 15% ВВП (1,67 трлн гривен), не имеет запаса под расходы без покрытия.

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Доноры. В министерстве говорят, что предварительный сигнал от партнеров такой: без собственного взноса Украины они не будут долучаться. ФРУ тоже считает, что собственное наполнение фонда усилитит позицию Украины на переговорах. Без стабильного национального источника 2-4 млрд долларов донорских средств остаются под вопросом.

В то же время бюджет-2027 и так держится на внешнем финансировании. По расчетам KSE Institute, 84,3% нужных займов, то есть 32,6 млрд долларов, пока не имеют подтвержденных источников или обязательств партнеров.

Бизнес. Действующие программы, по словам Александра Кравченко, "не могут удовлетворить потребности всего бизнеса". Они работают для малого и среднего бизнеса, но не покрывают крупный.

Правительство уже решило расширить программу по постановлению №1541 на Киев и Киевскую область и упростить процедуры. А компенсация по ней пока не превышает 30 млн гривен. Впрочем, по оценке министра экономики, ограниченный фискальный ресурс не позволяет сделать больше.

На момент подготовки материала действующая программа (компонент 1) уже расширена постановлением №1157: к ней добавлены Киев и Киевская область, горючее (для распорядителей акцизных складов), грузовой транспорт свыше 7,5 т, сельхозтехника и бензовозы.

Процедуру существенно упростили – больше не нужны внесение данных в Реестр поврежденного/уничтоженного имущества и осмотры комиссий органов местного самоуправления, которые раньше затягивали сбор документов на 3-4 месяца. Тем не менее потолок компенсации остался 30 млн гривен, а очереди на рассмотрение заявок уже достигают 270 пакетов.

Параллельно повышен лимит компенсации страховой премии (компонент 2) с 3 до 5 млн гривен на договор, а требования к типу имущества фактически сняты – теперь можно страховать товарные запасы и грузы, если это согласовывает страховщик. Кроме того, механизм компенсации страховых премий распространен на арендуемое имущество. Одноразовый взнос – 0,5% от суммы вероятного убытка (максимум – 150 тыс. гривен).

Январский старт под угрозой

В Минэкономики предупреждают: если в этом бюджетном цикле не заложить хоть какие-то деньги, уже в следующем году их для бизнеса не будет вообще. Выходов предлагается несколько, и каждый имеет цену:

Перестроить дизайн . Украинская рада бизнеса, Экономическая экспертная платформа и аналитические центры предлагают модель M3, где риск делят между четырьмя уровнями. Но Минэкономики считает, что этот вариант не закрывает нестрахованные активы и требует значительно больше времени, чем осталось до января.

. Украинская рада бизнеса, Экономическая экспертная платформа и аналитические центры предлагают модель M3, где риск делят между четырьмя уровнями. Но Минэкономики считает, что этот вариант не закрывает нестрахованные активы и требует значительно больше времени, чем осталось до января. Расширить покрытие на запасы . Эго требуют УЗА, UFRA и авторы M3. В министерстве говорят, что сейчас рассматривают только горючее, потому что его легко посчитать, а другие товары могут добавить позже.

. Эго требуют УЗА, UFRA и авторы M3. В министерстве говорят, что сейчас рассматривают только горючее, потому что его легко посчитать, а другие товары могут добавить позже. Найти другой источник . ФРУ предлагает импортный сбор, Гетманцев – детенизацию. Импортный сбор министерство считает худшим для инфляции и ВВП, а другие источники – несостоятельными дать нужные деньги в горизонте четырех месяцев. Часть "детенизационного" ресурса бюджет уже учел.

. ФРУ предлагает импортный сбор, Гетманцев – детенизацию. Импортный сбор министерство считает худшим для инфляции и ВВП, а другие источники – несостоятельными дать нужные деньги в горизонте четырех месяцев. Часть "детенизационного" ресурса бюджет уже учел. Ограничиться действующим. Расширенная программа №1541 и льготное кредитование останутся. Но министерство само признает, что этого недостаточно.

Экономист и бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин в колонке для РБК-Украина отмечает, что систему страхования военных рисков "давно пора" создать. В то же время "финансовая мобилизация не может сводиться к постоянному повышению налогов для легального бизнеса".

В этом и заключается тупик. У Минэкономики и Гетманцева нет разногласий относительно потребности, но есть разное видение относительно цены и того, кто ее заплатит.

"Все отрасли должны найти компромисс, – подчеркивал Александр Кравченко. – Нам надо поддержать экономику".

В свою очередь, на организованном ЕБА семінаре для бизнеса Егор Перелигин отметил, что общая позиция с Министерством финансов уже достигнута, продолжаются переговоры с парламентом и донорами.

"Как только парламент вернется… я надеюсь, это сдвинется с мертвой точки. Если мы действительно хотим, чтобы программа начала действовать в январе 2027 года – нам надо двигаться именно таким образом", – сказал он.

"Или мы делаем существенный шаг вперед, или на следующих конференциях по восстановлению Украины (URC – Ukraine Recovery Conference) снова говорим о военном страховании", – подытожил министр экономики Александр Кравченко.

Впрочем, пока нет ни законопроекта об НДС, ни согласованного дизайна программы, ни подтвержденных донорских обязательств. А январь приближается.

Вопросы – ответы (FAQ):

– Что такое фонд на 58,7 млрд гривен?

– Программа поддержки бизнеса для страхования и компенсации военных убытков. Ее планируют запустить с января 2027 года.

– Откуда возьмут 58,7 млрд гривен?

– Основной источник – повышение НДС с 20% до 21%. Но соответствующего законопроекта пока нет.

– Сколько сможет получить одна компания?

– До 10 млн долларов компенсации по предложенной модели First-loss.

– Как будет работать страхование?

– Государство и доноры формируют фонд для покрытия первого слоя убытков, а страховщики – остальных рисков. Стоимость страхования составит 2% от суммы покрытия.

– Заработает ли программа в 2027 году?

– Министерство планирует запуск с 2027 года, если будут найдены источники финансирования и приняты необходимые решения.