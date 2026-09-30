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ВСУ смогли продвинуться на Донбассе и Запорожье, - ISW

09:56 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
ВСУ смогли продвинуться на Донбассе и Запорожье, - ISW Фото: ВСУ снова смогли отбросить врага (Getty Images)
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В течение нескольких минувших суток Силы обороны Украины не только сорвали ряд наступательных операций армии РФ, но также продвинулись вперед на отдельных участках фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

27 и 28 сентября российские войска продолжали наступательные действия на Купянском направлении, однако не смогли продвинуться вперед. Им помешали контратаки ВСУ юго-восточнее Купянска. Кроме того, Силы обороны эффективно перехватывают различные типы российских беспилотников в этом районе.

Аналитики отметили, что при отступлении к газопроводу к северу от Купянска российские военные использовали гражданских украинцев в качестве живого щита. В ISW напоминают, что это является нарушением норм международного гуманитарного права.

На Боровском направлении российские войска 27 и 28 сентября также проводили наступательные операции, однако не добились успеха.

В тактическом районе Лимана россияне продолжали штурмовые действия, однако не смогли продвинуться из-за контратак ВСУ.

К востоку от Славянска российские силы атаковали в направлении Николаевки. По оценкам аналитиков, украинские контратаки не позволили российским войскам продвинуться вперед.

В настоящее время российские военные блогеры признают присутствие украинских бойцов в районе Часового Яра.

Один из связанных с Кремлем российских блогеров 27 сентября заявил, что ВСУ продолжают проникать в город через Николаевку. По его словам, сама Николаевка остается "серой зоной".

Кроме того, Силы обороны недавно продвинулись юго-западнее Часового Яра. Аналитики считают, что у российских войск, вероятно, нет полностью консолидированных позиций в Николаевке и Подольском.

Также сообщается, что ВСУ, вероятно, выбили российские разведывательные группы с позиций юго-западнее Дружковки. Российские военные блогеры сообщали о ряде украинских контратак.

По оценкам блогеров, эти действия ВСУ могут препятствовать попыткам РФ окружить Дружковку с юго-запада.

Аналитики также отмечают, что ВСУ недавно продвинулись к юго-востоку от Орехова. Это подтверждают геолокационные видеозаписи, опубликованные 27 сентября. На них зафиксирован удар российских войск по украинским позициям к югу от Малой Токмачки, что может свидетельствовать о недавнем продвижении ВСУ в этом районе.

Кстати, раньше мы рассказывали, как Силы обороны Украины превратили советские БТР-60 в гигантские дроны-камикадзе.

Кроме того, стало известно, что бойцы ВСУ освободили от оккупантов еще одно село в Донецкой области.

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ВСУ смогли продвинуться на Донбассе и Запорожье, - ISW
ВСУ смогли продвинуться на Донбассе и Запорожье, - ISW
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