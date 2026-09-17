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Атаки без единого клика: Google подтвердила опасную уязвимость в Pixel

11:13 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Ольга Завада
Атаки без единого клика: Google подтвердила опасную уязвимость в Pixel Google закрыла дыру в модеме Pixel (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Смартфоны Pixel стали мишенью точечных кибератак из-за ранее неизвестной уязвимости. Google официально подтвердила, что хакеры уже использовали ошибку в ПО устройств.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

Выход из "песочницы": как работал механизм эксплойта

Технические детали от разработчиков свидетельствуют о том, что пробел расположен в системном коде модема Pixel - компонента, отвечающего за подключение устройства к мобильным и беспроводным сетям.

Как это работало?

Повышение привилегий: эксплуатация ошибки позволяла злоумышленникам выйти за пределы изолированной среды ("песочницы") модема и получить доступ к основной системе и пользовательским данным.

Формат zero-click: атака реализовывалась без всякого взаимодействия со стороны владельца устройства. Жертве не нужно было переходить по ссылкам, открывать файлы или загружать постороннее содержимое.

Скрытие: все манипуляции происходили незаметно для фоновых процессов операционной системы.

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Кто стоит за кибератаками?

Представители Google не уточнили, какие именно модели Pixel подверглись атакам, а также воздержались от комментариев относительно лиц или группировок, стоящих за этими инцидентами.

Специалисты по кибербезопасности объясняют: обычно подобные сложные уязвимости типа zero-click покупают и используют поставщики коммерческого шпионского программного обеспечения, продающие доступ к инструментам слежения правительственным структурам и спецслужбам.

Эксперты настоятельно рекомендуют всем владельцам устройств Pixel установить последнее обновление Android.

Напомним - для смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro действующее квартальное обновление стало последним большим релизом. Модели 2021 года выпуска подходят к истечению 5-летнего срока гарантированной поддержки, который истекает в октябре 2026 года.

Владельцам этих гаджетов рекомендуют установить текущий патч и задуматься о покупке нового смартфона. Проверить наличие обновлений можно в меню Настройки-Система и обновления программного обеспечения.

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