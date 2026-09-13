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Не переплачивайте за Pixel 11: топ-5 Android-флагманов, которые стоят дешевле

14:12 13.09.2026 Вс
2 мин
Какие модели следует покупать в 2026 году?
aimg Ольга Завада
Не переплачивайте за Pixel 11: топ-5 Android-флагманов, которые стоят дешевле Новые флагманы часто переоценены (фото: Pexels)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Pixel 11 предлагает флагманские камеры, расширенные возможности Gemini и 7 лет обновлений, однако за фишки придется заплатить немало. В противоположность существует несколько Android-моделей, которые стоят дешевле и в то же время не уступают ему по ключевым возможностям.

РБК-Украина составила подборку таких устройств. Их функционал приятно удивит пользователей, а цена будет гораздо доступнее, чем новинка от Google.

Pixel 10 (23 899 - 40 999 грн)

Прошлогодняя базовая модель от Google сохранила 6,3-дюймовый дисплей на 120 Гц, чип Tensor G5, фирменную экосистему PixelSnap и полноценную 7-летнюю поддержку обновлений. Во время распродаж цена падает значительно ниже начальных 799 долларов.

Не переплачивайте за Pixel 11: топ-5 Android-флагманов, которые стоят дешевле

Pixel 10 (скриншот: Hotline)

Samsung Galaxy S25 (38 975 – 58 714 грн)

Премиальный компакт-диск с чипом Snapdragon 8 Elite, 6,2-дюймовым экраном Dynamic AMOLED (120 Гц) и универсальной тройной камерой с 50 МП основным сенсором и 3-кратным оптическим зумом.

Для более ограниченного бюджета есть Galaxy S25 FE (около 650 долларов) с большим 6,7-дюймовым экраном, чипом Exynos 2400 и более простым телеобъективом на 8 МП.

Не переплачивайте за Pixel 11: топ-5 Android-флагманов, которые стоят дешевле

Galaxy S25 (скриншот: Hotline)

OnePlus 15R (26 399 - 32 999 грн)

Вариант для тех, кому более важна автономность и скорость, чем фотовозможности.

Модель оснащена процессором Snapdragon Gen 5, 12 ГБ оперативной памяти, 6,83-дюймовым экраном на 165 Гц и гигантским аккумулятором на 7400 мАч, однако лишена телеобъектива и беспроводной зарядки.

Не переплачивайте за Pixel 11: топ-5 Android-флагманов, которые стоят дешевле

OnePlus 15R (скриншот: Hotline)

RedMagic 11 Pro (40 299 - 53 350 грн)

Игровой смартфон с чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, экраном 144 Гц (6,85 дюйма), батареей на 7500 мАч с зарядкой до 80 Вт и жидкостным охлаждением с испарительной камерой.

Компромиссом является более простая система камер без телеобъектива и более короткая поддержка обновлений (2 года ОС и 5 лет безопасности).

Не переплачивайте за Pixel 11: топ-5 Android-флагманов, которые стоят дешевле

RedMagic 11 Pro (скриншот: Hotline)

Motorola Edge 2026 (22 399 - 29 999 грн)

Легкий (160,5 г) и компактный аппарат с 6,3-дюймовым экраном с рекордной пиковой яркостью 5200 нит.

Устройство имеет батарею на 5000 мАч и быструю зарядку 68 Вт, но уступает Pixel 11 в производительности чипа (MediaTek Dimensity 7450) и продолжительности поддержки ПО (только 3 года).

Не переплачивайте за Pixel 11: топ-5 Android-флагманов, которые стоят дешевле

Motorola Edge 2026 (скриншот: Hotline)

В подборку вошли модели, цена которых ниже первоначальной стоимости Pixel 11 (64 899 - 70 947 грн).

Главным критерием выбора было наличие флагманских черт - от мощности процессоров и частоты обновления экранов до длительности поддержки или качественной обработки изображений.

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