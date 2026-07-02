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От Крещения Руси до праздника Ильи: какие даты июля самые важные по календарю ПЦУ

07:34 02.07.2026 Чт
3 мин
О каких днях этого месяца никак нельзя забыть?
aimg Ирина Костенко
От Крещения Руси до праздника Ильи: какие даты июля самые важные по календарю ПЦУ Июль - богат важными для верующих ПЦУ днями (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
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Церковный календарь на июль обещает множество важных событий для верующих. И речь не только о больших праздниках, но и об общеизвестных памятных днях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.

Самые важные дни июля по календарю ПЦУ

Украинцам напомнили, что в июле в церковном календаре много:

  • дней памяти выдающихся угодников Божиих;
  • важных праздников;
  • памятных дат и событий

"В частности для нашей Украинской Церкви", - уточнили в ПЦУ.

Первое число месяца ознаменовалось днем памяти святых чудотворцев Космы и Дамиана (Бессеребряников).

Они жили в ІІІ веке и были благословлены Господом даром исцеления, который применяли всем во благо и лечили бесплатно. Именно за это их называли бессеребренниками.

На 2 июля приходится воспоминание события Положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (пригороде Константинополя), которое произошло более полутора тысяч лет назад.

От Крещения Руси до праздника Ильи: какие даты июля самые важные по календарю ПЦУ2 июля - Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

7 июля - ПЦУ чествует преподобных Иова и Феодосия Манявских.

"Которые считаются основателями уникальной Манявской обители, известной как Украинский Афон", - рассказали украинцам.

10 июля - день почитания памяти преподобного Антония Киево-Печерского, основателя украинского монашества.

11 июля - день памяти равноапостольной княгини Ольги, которая была первой христианкой на великокняжеском престоле Киева.

13 июля – Собор архангела Гавриила.

"Соборное чествование архангела Гавриила, благовестника Господня", - уточнили в ПЦУ.

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14 июля - Благоверного Оскольда, первомученика Киевского.

Речь идет о первом киевском князе-христианине Аскольде, который совершал благовестническую миссию еще до общего крещения Украины-Руси.

15 июля - ПЦУ будет одновременно:

  • отмечать 1038-ю годовщину Крещения Руси-Украины;
  • почитать память славного правителя древнего Киевского государства, благодаря которому это эпохальное событие тогда свершилось - святого равноапостольного князя Владимира.

От Крещения Руси до праздника Ильи: какие даты июля самые важные по календарю ПЦУ15 июля - Равноапостольного великого князя Владимира. День Крещения Руси-Украины (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

20 июля - ПЦУ будет отмечать день памяти пророка Ильи.

"Который жил примерно за 900 лет до Рождества Господа Иисуса Христа", - напомнили верующим.

22 июля - Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.

23 июля - Почаевской иконы Божией Матери.

24 июля - Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.

25 июля - Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.

От Крещения Руси до праздника Ильи: какие даты июля самые важные по календарю ПЦУСамые важные дни июля 2026 года по церковному календарю (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

В завершение, в последний день июля - 31 числа - в новоюлианском церковном календаре упоминаются:

  • заговенье на Успенский пост (третий за год многодневный пост);
  • предпразднство изнесения древ честного и животворящего Креста Господнего (известного в народе как "первый" - Медовый Спас или Маковея).

"Слава Богу за все", - подытожили в ПЦУ.

Напомним, ранее в ПЦУ рассказали, может ли онлайн-трансляция заменить поход в храм.

Кроме того, украинцам объяснили, когда и как просить благословения у священника.

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