Владимирский собор в Киеве переходит на новый календарь: с какого числа все изменится

18:50 20.04.2026 Пн
3 мин
Уже вскоре богослужения в храме "сменят даты"
aimg Ирина Костенко
Владимирский собор в столице переходит на календарь ПЦУ (фото: katedral.org.ua)

Свято-Владимирский кафедральный патриарший собор в Киеве переходит на новоюлианский церковный календарь. Именно им руководствуется сейчас ПЦУ.

Подробнее о том, когда все богослужения в храме начнут совершать по новоюлианскому календарю и что именно при этом изменится для верующих, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что известно о переходе собора на календарь ПЦУ

О введении календарных изменений прихожанам храма сообщили 20 апреля в соответствующем объявлении.

"Дорогие братья и сестры! Христос воскрес! Сообщаем всем нашим прихожанам, что... богослужения в соборе перейдут на новоюлианский церковный календарь, по которому живет Православная Церковь Украины", - говорится в публикации его пресс-службы в Facebook.

Отмечается, что такие изменения вводятся:

  • по решению настоятеля и Приходского совета Свято-Владимирского кафедрального патриаршего собора;
  • по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

С какого числа Владимирский собор меняет календарь

Гражданам сообщили, что все богослужения в храме уже вскоре будут совершаться по новоюлианскому календарю - "начиная с богослужения на память священномученика Макария, Митрополита Киевского и всея Руси".

Уточняется, что оно будет совершаться:

  • 30 апреля (Всенощное бдение);
  • 1 мая (Божественная литургия).

Владимирский собор в Киеве переходит на новый календарь: с какого числа все изменитсяПубликация пресс-службы собора (скриншот: facebook.com/Свято-Володимирський кафедральний патріарший собор міста Києва)

Когда собор официально перешел к ПЦУ

23 марта 2026 года Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершил во Владимирском соборе столицы панихиду на могиле новопреставленного Святейшего Патриарха Филарета.

После этого Митрополит Епифаний провел встречу с:

  • настоятелем храма - протоиереем Борисом Табачеком;
  • клириками Владимирского собора.

Именно тогда (на основании поданных ими прошений) он вручил указы, удостоверяющие продолжение служения в клире собора, который является религиозной общиной в составе ПЦУ.

Что меняет для верующих переход на другой календарь

В 2023 году Православная Церковь Украины официально перешла на новоюлианский календарь, который считается:

  • более совершенным, чем юлианский;
  • существенно более точным (ближе к астрономическим событиям), чем григорианский.

После этого большинство церковных приходов (а следовательно и их верующих) начали руководствоваться именно им.

Однако после перехода на так называемый "новый" стиль у некоторых может возникать вопрос - на какую дату приходится теперь тот или иной праздник (или другой важный для христиан день).

Это связано с тем, что после перехода на новоюлианский календарь все непереходные праздники (с фиксированными, неподвижными датами) сместились на 13 дней раньше.

