Владимирский собор в Киеве переходит на новый календарь: с какого числа все изменится
Свято-Владимирский кафедральный патриарший собор в Киеве переходит на новоюлианский церковный календарь. Именно им руководствуется сейчас ПЦУ.
Подробнее о том, когда все богослужения в храме начнут совершать по новоюлианскому календарю и что именно при этом изменится для верующих
Что известно о переходе собора на календарь ПЦУ
О введении календарных изменений прихожанам храма сообщили 20 апреля в соответствующем объявлении.
"Дорогие братья и сестры! Христос воскрес! Сообщаем всем нашим прихожанам, что... богослужения в соборе перейдут на новоюлианский церковный календарь, по которому живет Православная Церковь Украины", - говорится в публикации его пресс-службы в Facebook.
Отмечается, что такие изменения вводятся:
- по решению настоятеля и Приходского совета Свято-Владимирского кафедрального патриаршего собора;
- по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания.
С какого числа Владимирский собор меняет календарь
Гражданам сообщили, что все богослужения в храме уже вскоре будут совершаться по новоюлианскому календарю - "начиная с богослужения на память священномученика Макария, Митрополита Киевского и всея Руси".
Уточняется, что оно будет совершаться:
- 30 апреля (Всенощное бдение);
- 1 мая (Божественная литургия).
Публикация пресс-службы собора (скриншот: facebook.com/Свято-Володимирський кафедральний патріарший собор міста Києва)
Когда собор официально перешел к ПЦУ
23 марта 2026 года Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершил во Владимирском соборе столицы панихиду на могиле новопреставленного Святейшего Патриарха Филарета.
После этого Митрополит Епифаний провел встречу с:
- настоятелем храма - протоиереем Борисом Табачеком;
- клириками Владимирского собора.
Именно тогда (на основании поданных ими прошений) он вручил указы, удостоверяющие продолжение служения в клире собора, который является религиозной общиной в составе ПЦУ.
Что меняет для верующих переход на другой календарь
В 2023 году Православная Церковь Украины официально перешла на новоюлианский календарь, который считается:
- более совершенным, чем юлианский;
- существенно более точным (ближе к астрономическим событиям), чем григорианский.
После этого большинство церковных приходов (а следовательно и их верующих) начали руководствоваться именно им.
Однако после перехода на так называемый "новый" стиль у некоторых может возникать вопрос - на какую дату приходится теперь тот или иной праздник (или другой важный для христиан день).
Это связано с тем, что после перехода на новоюлианский календарь все непереходные праздники (с фиксированными, неподвижными датами) сместились на 13 дней раньше.
