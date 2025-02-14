Не нужно доверять Путину, чтобы вести с ним переговоры, - Гегсет

Переговоры по установлению мира в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным можно вести и без доверия к нему. Главное - сильная позиция НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Пита Гегсета на пресс-конференции в Варшаве, где он встречался со своим польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышем.

"Есть ли доверие? Нет. Вам не обязательно действовать на основе доверия, чтобы заключить сделку", - ответил Гегсет на вопрос журналистов относительно мирных переговоров с Путиным.

По словам министра обороны США, "не нужно доверять кому-то, чтобы вести с ним переговоры". Вместе с тем Гегсет вспомнил слова 40-го президента США Рональда Рейгана, который говорил, что отношениях с Россией нужно помнить слова "доверяй, но проверяй".

Глава Пентагона подчеркнул, что для прочного мирного соглашения больше нужна сильная позиция Североатлантического альянса, чем доверие. По его словам, если НАТО действительно увеличит свои возможности и расходы, это сдержит Путина от агрессивных действий.

Гегсет добавил, что его работа как министра обороны США заключается не в том, чтобы читать мысли Путина. Он должен "обеспечить дальнейший контроль, чтобы убедиться, что любой достигнутый мир является устойчивым и длительным".

"Президент Трамп будет тем, кто будет сидеть за столом с Зеленским и Путиным", - подытожил Гегсет.

Переговоры по окончанию войны в Украине

Напомним, ранее американский президент на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп анонсировал встречу представителей Украины, США и России в Саудовской Аравии.

Однако сегодня представитель президентской команды в комментарии РБК-Украина отметил, что Украина не планировала проводить переговоры в Саудовской Аравии на следующей неделе.