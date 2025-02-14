Зеленский анонсировал визит в Саудовскую Аравию: будет ли встреча с россиянами

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию и Турцию. Но глава государства не будет встречаться с россиянами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского во время общения с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности.