Зеленский анонсировал визит в Саудовскую Аравию: будет ли встреча с россиянами
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию и Турцию. Но глава государства не будет встречаться с россиянами
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского во время общения с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"У меня будет официальный визит в Саудовскую Аравию для встречи с его королевским высочеством. Затем в Турцию. С россиянами не будет встречи", - заявил Зеленский.
При этом президент Украины не уточнил, когда именно запланирована поездка в Саудовскую Аравию и Турцию.
Трамп анонсировал встречу в Саудовской Аравии
Накануне, 13 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что представители США, Украины и России якобы проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе.
Однако собеседник в президентской команде в комментарии РБК-Украина сообщил, что Украина не планировала проводить переговоры в Саудовской Аравии на следующей неделе.
Также Трамп заявлял, что якобы представители Украины, США и России проведут встречу на Мюнхенской конференции по безопасности. Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг это.
Как сообщил глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, россияне не будут участвовать в конференции, потому что не получить аккредитации.
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