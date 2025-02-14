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Россиян не будет на Мюнхенской конференции, они не получили аккредитацию

Пятница 14 февраля 2025 11:39
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Россиян не будет на Мюнхенской конференции, они не получили аккредитацию Фото: Кристоф Хойсген (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Представители Российской Федерации не будут присутствовать на Мюнхенской конференции по безопасности. Они не получили аккредитацию.

Об этом заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, сообщает РБК-Украина со ссылкой Bild.

Что предшествовало

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал неожиданную встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, она может пройти с участием представителей Украины и России.

"Будет встреча в Мюнхене завтра. Там будет Россия с нашими людьми. Украина также приглашена, кстати. Я не уверен, кто какую страну будет представлять. Но это будут высокопоставленные чиновники из России, Украины и США", - сказал Трамп.

Что говорят организаторы

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген призвал с осторожностью относится к заявлению Дональда Трампа относительно того, что в Мюнхене запланированы переговоры "высокопоставленных" представителей США и России.

"Мы не аккредитовали ни одного представителя российского правительства. А без аккредитации сюда не попасть", - заявил Хойсген.

По его словам, немецкое правительство также не выдавало соответствующие визы представителям российских властей.

Заявления Трампа о переговорах по войне

После того, как Трамп анонсировал встречу 14 февраля представителей Украины, России и США на Мюнхенской конференции по безопасности, в Офисе президента Украины отрицали вероятность подобных переговоров и подчеркнули, что украинская сторона сначала должна вести переговоры с Америкой и Европой.

По данным СМИ, переговоры с украинской стороной в Мюнхене будут происходить в кулуарах.

Подробнее о встречах лидеров и темах переговоров на Мюнхенской конференции по безопасности, - читайте в нашем аналитическом материале.

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Мюнхенская конференция по безопасности
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