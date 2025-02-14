Россиян не будет на Мюнхенской конференции, они не получили аккредитацию

Представители Российской Федерации не будут присутствовать на Мюнхенской конференции по безопасности. Они не получили аккредитацию.

Об этом заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, сообщает РБК-Украина со ссылкой Bild .

Что предшествовало

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал неожиданную встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, она может пройти с участием представителей Украины и России.

"Будет встреча в Мюнхене завтра. Там будет Россия с нашими людьми. Украина также приглашена, кстати. Я не уверен, кто какую страну будет представлять. Но это будут высокопоставленные чиновники из России, Украины и США", - сказал Трамп.

Что говорят организаторы

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген призвал с осторожностью относится к заявлению Дональда Трампа относительно того, что в Мюнхене запланированы переговоры "высокопоставленных" представителей США и России.

"Мы не аккредитовали ни одного представителя российского правительства. А без аккредитации сюда не попасть", - заявил Хойсген.

По его словам, немецкое правительство также не выдавало соответствующие визы представителям российских властей.

Заявления Трампа о переговорах по войне

После того, как Трамп анонсировал встречу 14 февраля представителей Украины, России и США на Мюнхенской конференции по безопасности, в Офисе президента Украины отрицали вероятность подобных переговоров и подчеркнули, что украинская сторона сначала должна вести переговоры с Америкой и Европой.

По данным СМИ, переговоры с украинской стороной в Мюнхене будут происходить в кулуарах.