Украина не планировала переговоров в Саудовской Аравии на следующей неделе, - ОП
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украина не планировала проводить переговоры в Саудовской Аравии на следующей неделе. Об этом ранее заявлял президент США Дональд Трамп.
Об этом РБК-Украина сообщил собеседник в президентской команде.
"Украинская сторона пока не планировала переговоров в Саудовской Аравии на следующей неделе", - сообщили представитель президентской команды.
Новость дополняется...