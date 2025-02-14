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Украина не планировала переговоров в Саудовской Аравии на следующей неделе, - ОП

Киев, Пятница 14 февраля 2025 12:09
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Украина не планировала переговоров в Саудовской Аравии на следующей неделе, - ОП Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Украина не планировала проводить переговоры в Саудовской Аравии на следующей неделе. Об этом ранее заявлял президент США Дональд Трамп.

Об этом РБК-Украина сообщил собеседник в президентской команде.

"Украинская сторона пока не планировала переговоров в Саудовской Аравии на следующей неделе", - сообщили представитель президентской команды.

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