Работа, отпуска и выплаты: Рада приняла законопроект о соцзащите военных
Верховная Рада Украины сегодня, 25 февраля, приняла законопроект №13646 о социальной защите военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Михаила Федорова.
По словам Федорова, законопроект формирует понятную и честную систему социальных гарантий для военнослужащих базовой службы - до, во время и после ее прохождения.
"Это о справедливости для людей, которые стали на защиту страны, и об ответственности государства перед ними и их семьями", - отметил министр.
Что предусматривает законопроект:
Во время службы
- Военные имеют гарантированное денежное, медицинское, продовольственное и вещевое обеспечение.
- Предусмотрены отпуска по семейным обстоятельствам, лечение и реабилитация по решению ВВК.
- Государство обеспечивает проживание, бесплатный проезд и почтовую связь.
После возвращения со службы
- Сохраняется право вернуться на работу - на должность, не ниже предыдущей.
- Предусмотрена помощь в размере средней зарплаты после постановки на воинский учет.
- Военные получают возможность профессиональной адаптации, полноценный страховой и трудовой стаж, а также право на ежегодный отпуск уже в первый год работы.
Также законопроект вводит единый и прозрачный подход к выплатам семьям военных - без разных правил при одинаковых обстоятельствах.
Сегодня государство обеспечивает:
- семьям погибших - 15 млн гривен;
- семьям пропавших без вести - ежемесячные выплаты около 120 тысяч гривен.
В законопроекте предлагается четкое правило: общий объем помощи - 15 млн гривен.
То есть если военный получил статус без вести пропавшего, его семья получает выплаты около 120 тысяч гривен в месяц, а в случае подтверждения гибели, родные получат выплату в таком размере, чтобы общая сумма помощи составила 15 млн гривен.
"Это создает равенство, прозрачность и понятные гарантии для каждой семьи - независимо от даты или обстоятельств подтверждения статуса", - отметил Федоров.
Законопроект о соцзащите военных
Напомним, 22 октября 2025 года Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №13646 о социальной защите военнослужащих базовой военной службы, членов их семей и некоторых других вопросов.
Целью законопроекта является законодательное урегулирование вопроса о социальной защите военнослужащих базовой военной службы, членов их семей и членов семей погибших (умерших) таких военнослужащих.
Документ был разработан Министерством обороны Украины во исполнение резолюции премьер-министра.