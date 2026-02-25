ua en ru
Ср, 25 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Работа, отпуска и выплаты: Рада приняла законопроект о соцзащите военных

Среда 25 февраля 2026 13:55
UA EN RU
Работа, отпуска и выплаты: Рада приняла законопроект о соцзащите военных Фото: Рада приняла законопроект о соцзащите военных (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Верховная Рада Украины сегодня, 25 февраля, приняла законопроект №13646 о социальной защите военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Михаила Федорова.

Читайте также: Без штрафов и процентов: как военным и их семьям заморозить кредиты

По словам Федорова, законопроект формирует понятную и честную систему социальных гарантий для военнослужащих базовой службы - до, во время и после ее прохождения.

"Это о справедливости для людей, которые стали на защиту страны, и об ответственности государства перед ними и их семьями", - отметил министр.

Что предусматривает законопроект:

Во время службы

  • Военные имеют гарантированное денежное, медицинское, продовольственное и вещевое обеспечение.
  • Предусмотрены отпуска по семейным обстоятельствам, лечение и реабилитация по решению ВВК.
  • Государство обеспечивает проживание, бесплатный проезд и почтовую связь.

После возвращения со службы

  • Сохраняется право вернуться на работу - на должность, не ниже предыдущей.
  • Предусмотрена помощь в размере средней зарплаты после постановки на воинский учет.
  • Военные получают возможность профессиональной адаптации, полноценный страховой и трудовой стаж, а также право на ежегодный отпуск уже в первый год работы.

Также законопроект вводит единый и прозрачный подход к выплатам семьям военных - без разных правил при одинаковых обстоятельствах.

Сегодня государство обеспечивает:

  • семьям погибших - 15 млн гривен;
  • семьям пропавших без вести - ежемесячные выплаты около 120 тысяч гривен.

В законопроекте предлагается четкое правило: общий объем помощи - 15 млн гривен.

То есть если военный получил статус без вести пропавшего, его семья получает выплаты около 120 тысяч гривен в месяц, а в случае подтверждения гибели, родные получат выплату в таком размере, чтобы общая сумма помощи составила 15 млн гривен.

"Это создает равенство, прозрачность и понятные гарантии для каждой семьи - независимо от даты или обстоятельств подтверждения статуса", - отметил Федоров.

Законопроект о соцзащите военных

Напомним, 22 октября 2025 года Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №13646 о социальной защите военнослужащих базовой военной службы, членов их семей и некоторых других вопросов.

Целью законопроекта является законодательное урегулирование вопроса о социальной защите военнослужащих базовой военной службы, членов их семей и членов семей погибших (умерших) таких военнослужащих.

Документ был разработан Министерством обороны Украины во исполнение резолюции премьер-министра.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Министерство социальной политики Верховная рада Выплаты
Новости
Зеленский раскрыл детали новых переговоров: сначала США, потом Россия
Зеленский раскрыл детали новых переговоров: сначала США, потом Россия
Аналитика
Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ
РБК-Украинаинформационное агентство Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ