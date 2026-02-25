Работа, отпуска и выплаты: Рада приняла законопроект о соцзащите военных

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Михаила Федорова.

По словам Федорова, законопроект формирует понятную и честную систему социальных гарантий для военнослужащих базовой службы - до, во время и после ее прохождения.

"Это о справедливости для людей, которые стали на защиту страны, и об ответственности государства перед ними и их семьями", - отметил министр.

Что предусматривает законопроект:

Во время службы

Военные имеют гарантированное денежное, медицинское, продовольственное и вещевое обеспечение.

Предусмотрены отпуска по семейным обстоятельствам, лечение и реабилитация по решению ВВК.

Государство обеспечивает проживание, бесплатный проезд и почтовую связь.

После возвращения со службы

Сохраняется право вернуться на работу - на должность, не ниже предыдущей.

Предусмотрена помощь в размере средней зарплаты после постановки на воинский учет.

Военные получают возможность профессиональной адаптации, полноценный страховой и трудовой стаж, а также право на ежегодный отпуск уже в первый год работы.

Также законопроект вводит единый и прозрачный подход к выплатам семьям военных - без разных правил при одинаковых обстоятельствах.

Сегодня государство обеспечивает:

семьям погибших - 15 млн гривен;

семьям пропавших без вести - ежемесячные выплаты около 120 тысяч гривен.

В законопроекте предлагается четкое правило: общий объем помощи - 15 млн гривен.

То есть если военный получил статус без вести пропавшего, его семья получает выплаты около 120 тысяч гривен в месяц, а в случае подтверждения гибели, родные получат выплату в таком размере, чтобы общая сумма помощи составила 15 млн гривен.

"Это создает равенство, прозрачность и понятные гарантии для каждой семьи - независимо от даты или обстоятельств подтверждения статуса", - отметил Федоров.