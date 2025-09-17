ua en ru
"Требует базовой подготовки": что означает новый статус в приложении "Резерв+"

Среда 17 сентября 2025 17:26
"Требует базовой подготовки": что означает новый статус в приложении "Резерв+" Фото: У "Резерв+" появился новый статус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В мобильном приложении "Резерв+" после обновления пользователи начали видеть новый статус - "требует базовой общевойсковой подготовки".

РБК-Украина со ссылкой на представительницу Минобороны Галину Воловину объясняет, что он означает.

По словам Воловиной, такое оповещение появляется, когда в военном реестре нет данных о военно-учетной специальности (ВОС) конкретного лица.

"Это сигнал, что если человек будет призываться, а у него нет ВОС, нужно пройти базовую общевойсковую подготовку", - отметила она.

Если у военнообязанного есть подтвержденная военная специальность в бумажных документах, но она отсутствует в реестре, следует обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и актуализировать данные.

Наличие или отсутствие ВОС будет влиять на порядок призыва. В случае мобилизации лицо без подтвержденной специальности сначала должно пройти базовую подготовку.

&quot;Требует базовой подготовки&quot;: что означает новый статус в приложении &quot;Резерв+&quot;
Ответ представительницы Минобороны на вопрос о новом статусе в "Резерв+" (скриншот: www.facebook.com/galya.volovina)

Что такое базовая общевойсковая подготовка

С сентября 2025 года в Украине стартовала обязательная базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для студентов высших учебных заведений. Это часть реформы военной подготовки граждан, закрепленной законом, который президент Владимир Зеленский подписал 15 января 2025 года.

Программа предусматривает 300 академических часов: 90 часов теории в учебных заведениях и 210 часов практики в учебных центрах ВСУ.

Кто будет проходить: теоретический курс - все студенты; практический - мужчины, пригодные по состоянию здоровья. Женщины могут присоединиться добровольно.

Что включает: тактическая и психологическая подготовка, домедицинская помощь, основы воинской дисциплины, обращение с оружием, международное гуманитарное право.

Преимущества: после завершения студенты принимают военную присягу, получают сертификат и военно-учетную специальность, что освобождает их от обязательной срочной службы.

Практика будет проходить во время каникул, чтобы не пересекаться с основным обучением. К преподаванию будут привлекать ветеранов и военнослужащих в отставке.

Кандидаты на должности в госслужбе, органах местного самоуправления или прокуратуре должны пройти базовую военную подготовку.

