"Требует базовой подготовки": что означает новый статус в приложении "Резерв+"

РБК-Украина со ссылкой на представительницу Минобороны Галину Воловину объясняет, что он означает.

По словам Воловиной, такое оповещение появляется, когда в военном реестре нет данных о военно-учетной специальности (ВОС) конкретного лица.

"Это сигнал, что если человек будет призываться, а у него нет ВОС, нужно пройти базовую общевойсковую подготовку", - отметила она.

Если у военнообязанного есть подтвержденная военная специальность в бумажных документах, но она отсутствует в реестре, следует обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и актуализировать данные.

Наличие или отсутствие ВОС будет влиять на порядок призыва. В случае мобилизации лицо без подтвержденной специальности сначала должно пройти базовую подготовку.



Ответ представительницы Минобороны на вопрос о новом статусе в "Резерв+" (скриншот: www.facebook.com/galya.volovina)