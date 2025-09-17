"Потребує базової підготовки": що означає новий статус у застосунку "Резерв+"
У мобільному застосунку "Резерв+" після оновлення користувачі почали бачити новий статус - "потребує базової загальновійськової підготовки".
РБК-Україна з посиланням на представницю Міноборони Галину Воловіну пояснює, що він означає.
За словами Воловіної, таке сповіщення з’являється, коли у військовому реєстрі немає даних про військово-облікову спеціальність (ВОС) конкретної особи.
"Це сигнал, що якщо людина призиватиметься, а в неї немає ВОС, потрібно пройти базову загальновійськову підготовку", - зазначила вона.
Якщо у військовозобов’язаного є підтверджена військова спеціальність у паперових документах, але вона відсутня у реєстрі, слід звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) і актуалізувати дані.
Наявність або відсутність ВОС впливатиме на порядок призову. У разі мобілізації особа без підтвердженої спеціальності спершу має пройти базову підготовку.
Відповідь представниці Міноборони на питана про новий статус у "Резерв+" (скриншот: www.facebook.com/galya.volovina)
Що таке базова загальновійськова підготовка
З вересня 2025 року в Україні стартувала обов’язкова базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів закладів вищої освіти. Це частина реформи військової підготовки громадян, закріпленої законом, який президент Володимир Зеленський підписав 15 січня 2025 року.
Програма передбачає 300 академічних годин: 90 годин теорії у закладах освіти та 210 годин практики у навчальних центрах ЗСУ.
Хто проходитиме: теоретичний курс - усі студенти; практичний - чоловіки, придатні за станом здоров’я. Жінки можуть долучитися добровільно.
Що включає: тактична та психологічна підготовка, домедична допомога, основи військової дисципліни, поводження зі зброєю, міжнародне гуманітарне право.
Переваги: після завершення студенти складають військову присягу, отримують сертифікат і військово-облікову спеціальність, що звільняє їх від обов’язкової строкової служби.
Практика проходитиме під час канікул, щоб не перетинатися з основним навчанням. До викладання залучатимуть ветеранів та військовослужбовців у відставці.
Кандидати на посади у держслужбі, органах місцевого самоврядування чи прокуратурі повинні пройти базову військову підготовку.