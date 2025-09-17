"Потребує базової підготовки": що означає новий статус у застосунку "Резерв+"

У мобільному застосунку "Резерв+" після оновлення користувачі почали бачити новий статус - "потребує базової загальновійськової підготовки".

РБК-Україна з посиланням на представницю Міноборони Галину Воловіну пояснює, що він означає.

За словами Воловіної, таке сповіщення з’являється, коли у військовому реєстрі немає даних про військово-облікову спеціальність (ВОС) конкретної особи.

"Це сигнал, що якщо людина призиватиметься, а в неї немає ВОС, потрібно пройти базову загальновійськову підготовку", - зазначила вона.

Якщо у військовозобов’язаного є підтверджена військова спеціальність у паперових документах, але вона відсутня у реєстрі, слід звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) і актуалізувати дані.

Наявність або відсутність ВОС впливатиме на порядок призову. У разі мобілізації особа без підтвердженої спеціальності спершу має пройти базову підготовку.



Відповідь представниці Міноборони на питана про новий статус у "Резерв+" (скриншот: www.facebook.com/galya.volovina)