Споживчі настрої українців покращилися

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Українці очікують подальшого зростання доходів

Індекс споживчих настроїв (ІСН) у листопаді 2018 року склав 59,8, що на 2,9 п. більше, ніж у жовтні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії GfK Ukraine.

За даними дослідження, індекс поточного становища збільшився на 2 п., зупинившись на позначці 58. Індекс економічних очікувань у листопаді піднявся на 3,5 п. та склав 61.

Показник індексу очікуваної динаміки безробіття склав 137,5, це більше показника минулого місяця на 1,2 п. Індекс інфляційних очікувань дещо знизився - до 189,1, що на 1,2 п. менше за минулий місяць. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців дещо покращилися: індекс девальваційних очікувань знизився на 2,6 п. до значення 159,6.

"Індекс споживчих настроїв дещо зріс у листопаді після суттєвого падіння у жовтні. Продовжилась тенденція до зменшення девальваційних очікувань. Помітно покращились очікування щодо майбутніх змін особистого доходу порівняно до жовтня. Водночас індекс споживчих настроїв у жовтні-листопаді залишається нижче середнього рівня за третій квартал, що свідчить про вповільнення росту споживання", - коментують аналітики GfK Ukraine.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в листопаді 2018 року порівняно з листопадом зросли на 1,4%. З початку року (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 8,9%. У річному вимірі (до листопада 2017 року) інфляція прискорилася до 10,0%.

Нагадаємо, оборот роздрібної торгівлі в Україні у січні-листопаді 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року в порівнянних цінах зріс на 6,2%. При цьому оборот роздрібної торгівлі у листопаді 2018 року порівняно листопадом минулого року зріс на 5,6%.